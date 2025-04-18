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Diyarbakır Merkezli Yasa Dışı Bahis Operasyonu

DİYARBAKIR MERKEZLİ YASA DIŞI BAHİS OPERASYONU

Diyarbakır merkezli gerçekleştirilen yasa dışı bahis operasyonunda 7 ilde 75 şüpheli gözaltına alındı. Bu şüphelilerden 48’i tutuklandı. Yapılan araştırmalar sonucunda yasa dışı bahis ağının yaklaşık 4 milyar lira işlem hacmine sahip olduğu belirlendi. Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yasa dışı bahis faaliyetlerine yönelik 6 aydan beri sürdürülen çalışmalarda 4’ü cezaevinde olmak üzere toplam 79 şüpheliyi tespit etti.

OPERATION DETAILS

14 Nisan’da, şüphelilerin Diyarbakır, Hatay, Gaziantep, Kocaeli, Van, Bingöl ve Şanlıurfa’daki belirlenen adreslerine eş zamanlı operasyonlar düzenlendi. Bu operasyon sonucunda 75 kişi gözaltına alındı. Soruşturma çerçevesinde yasa dışı bahis ağının yaklaşık 4 milyar Türk Lirası değerinde bir işlem hacmine ulaştığı ortaya çıkarıldı. Gözaltına alınan kişiler adli makamlara sevk edildi. Bunlardan 15’i ev hapsi ile serbest kalırken, 48’i tutuklanarak cezaevine gönderildi. Diğer şüpheliler ise serbest bırakıldı.

ELE GEÇİRİLEN MALZEMELER

Bu kapsamda suçtan elde edildiği değerlendirilen yaklaşık 11 milyon lira değerinde 10 araç, 7 ruhsatsız silah, çok sayıda mermi ve bir miktar sentetik uyuşturucu maddeye el konuldu. Bu olay, yasa dışı bahis ağlarına yönelik yürütülen etkin mücadeleyi gözler önüne seriyor.

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