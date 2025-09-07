Diyarbakır Muradiye Mahallesi, Engelli Araba Hediye Edildi

ENGELLİ GENÇ KIZA HEDİYE EDİLEN ENGELLİ ARABASI

Diyarbakır’ın Muradiye Mahallesi muhtarı Dilek Demir, 25 yaşındaki engelli bir genç kıza engelli arabası temin ederek önemli bir çalışmaya imza attı. “Mahallenin anası” lakabıyla tanınan Demir, 35 kilogram ağırlığındaki bu kızın yaşamını kolaylaştırmak amacıyla çeşitli çabalar gösterdi.

EMEKLERİMİZ MUTLULUĞA DÖNÜŞTÜ

Demir, engelli kızın ihtiyaçlarını karşılamak için bir mağazaya giderek oradan engelli bebek arabasını aldı ve kıza hediye etti. Konuyla ilgili açıklama yapan Dilek Demir, “Muradiye Mahallesi’nde özel bir kızımız için uzun süredir verilen emekler, sonunda mutluluğa dönüştü. 25 yaşındaki ve 35 kilo ağırlığındaki engelli kızımızın yaşamını kolaylaştırmak amacıyla engelli bebek arabası temin edildi. Onun hayatına büyük bir konfor sağlayacak bu destek, yüzündeki tebessümle birlikte herkese umut ve sevinç oldu.” dedi.

DAYANIŞMA VE YARDIMLAŞMA ÖNEMİ

Demir, bu küçük adımın büyük bir anlam taşıdığını vurgulayarak, “Muradiye Mahallesi olarak biliyoruz ki dayanışma ve yardımlaşma, engelleri aşmanın en güçlü yoludur. Her bireyin hayatına dokunmak, sadece onların değil, hepimizin yüreğini güzelleştirir.” ifadelerini kullandı.