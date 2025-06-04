Diyarbakır Öğrencileri Burs Sınavında Başarılar Elde Etti

DİYARBAKIR’DA EĞİTİMDE BAŞARI

Diyarbakır’da eğitim alanında dikkat çeken başarılar elde eden Abdullah Tivnikli Fen, Sosyal Bilimler ve Teknoloji Anadolu Lisesi bünyesindeki İmam Hatip Ortaokulu öğrencileri, 2025 yılı İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı’nda gösterdikleri üstün performansla şehirlerini gururlandırdı. Sınavda Cihangir Samed Sönmez 500 tam puan alarak büyük bir başarıya imza attı. Talha Durmaz 2 yanlış yaparak 492 puan, Taha Tekin 1 boş bırakarak 494 puan, Erdoğan Umut Akay ise 1 yanlışla 495 puan alarak dikkate değer sonuçlar elde etti. Bu sonuçlar, Diyarbakır’ın eğitim potansiyelini bir kez daha gözler önüne serdi. Öğrenciler, akademik hedeflerine bir adım daha yaklaşırken, bu başarılarıyla hem kendilerine hem de şehirlerine büyük bir onur yaşattı.

BİRLİKTE HAREKETİN ÖNEMİ

Diyarbakır’da eğitim kalitesinin her geçen gün artmakta olduğunu belirten eğitimciler, bu başarıların arkasındaki en büyük etkenin öğretmenlerin ve ailelerin işbirliği olduğunu ifade etti. Türkçe öğretmeni Kenan Demiroğlu, 5. sınıf öğrencileriyle sürekli bir iletişim kurduklarını dile getirerek, “5. sınıf olduğu için öncelikle okul uyumunu sağlamaya çalıştık. Veli ve öğrencilerle aile ilişkisi kurmaya çabaladık. Bu başarının en büyük sebeplerinden biri de öğretmenlerin işbirliği içerisinde olması” dedi. Sosyal Bilgiler öğretmeni Fatma Sılgan, çocuklarla sürekli soru çözdüklerini ve her türlü sorunlarına çözüm üretmeye çalıştıklarını belirterek, verdikleri emeklerin karşılığını aldıklarına inandığını söyledi.

ÖĞRENCİLERİN GÖRÜŞLERİ

Öğrenciler de bu süreçte ne kadar sıkı çalıştıklarını anlattı. Cihangir Samed Sönmez, “Her gün düzenli olarak evde çalıştım. Sınavda 500 puan aldım. Hiç dershaneye gitmedim, okulda derslerimi iyi dinledim” diye belirtti. Talha Durmaz, düzenli çalışarak ve kitapları her gün okuyarak başarı sağladığını dile getiririrken, Taha Tekin de öğretmenlerin ve ailelerin destekleri sayesinde sınavı başarıyla geçtiğini açıkladı. Erdoğan Umut Akay ise, düzenli çalışmanın meyvesini aldığını ve doktor olmayı hedeflediğini söyledi.

AİLELERİN ROLÜ VE DESTEK

Öğrencilerin aileleri de bu başarıda önemli bir yere sahip. Taha Tekin’in annesi Fatma Tekin, oğlunun başarısındaki katkılarını vurgularken, “Düzenli soru çözümleri ve öğretmenlerin desteği sayesinde bu başarı elde edildi” ifadelerini kullandı. Öğrencilerin hepsi, öğretmenlerinden ve ailelerinden aldıkları destek ile gelecek hedeflerine daha da yaklaşacaklarını düşünüyor. Her biri, kendileri için belirledikleri hedeflere ulaşmak için kararlılıkla çalışmaya devam ediyor.