Diyarbakır OSB Başkanı Fidan Açıklama Yaptı

Diyarbakır Organize Sanayi Bölgesi’nde gelişmeler yaşanıyor. Başkan Mustafa Fidan, yönetim kurulu üyeleriyle birlikte basın mensuplarıyla bir araya geldi. Başkan Fidan, 5’inci etap OSB için 320 başvuru alındığını belirterek, en kısa zamanda inşaat çalışmalarının başlayacağını açıkladı.

İNŞAAT ÇALIŞMALARI YAKINDA BAŞLIYOR

Başkan Fidan, Güneydoğu Gazeteciler Cemiyetinde yaptığı açıklamada, “Bu süreçte bölge sanayisinin gelişimi, istihdamın artması, üretim kapasitesinin güçlenmesi ve yatırım ortamının iyileştirilmesi adına kapsamlı adımlar attık” dedi. 4’üncü etaptaki altyapı çalışmalarının tamamlandığını ve 5’inci etapta tahsis sürecinin 4 aşamada tamamlandığını ifade etti. Ayrıca, toplam 188 parsel için altyapı proje çalışmalarının devam ettiğini aktardı. Fidan, “Başvuru sistemi, Bakanlığın yeni sistemine entegre edilmiş olup, 22 Haziran’a kadar başvuru alınacaktır. Birinci ve ikinci etap elektrik altyapı ihalesi tamamlandı ve saha çalışmaları için hazırlıklar sürmektedir” diye ekledi.

İSTİHDAMDA BÜYÜME VE YENİ YATIRIMLAR

Fidan, üretimi doğrudan destekleyen yatırımlar kapsamında 18 adet atölye inşa edilerek yaklaşık 900 kişilik yeni istihdam alanı oluşturulduğunu bildirdi. “2022 yılında OSB’de faaliyet gösteren aktif firma sayısı 243 iken bugün bu sayı 370’e ulaşmıştır” diyen Fidan, aynı dönemde istihdam sayısının 13 bin 500’den 23 bine yükseldiğini ve bu artışın bölge ekonomisine önemli katkılar sağladığını belirtti. Ayrıca, enerji ihtiyacını karşılamak amacıyla OSB trafo merkezinin gücünün 100 megavattan 150 megavata çıkarıldığını ifade etti. Elektrik arıza ve bakım hizmetlerinin doğrudan OSB bünyesine alınmasının daha hızlı ve kaliteli hizmet sunduğunu vurguladı.

GÜNEŞ ENERJİSİ VE ULAŞIM İYİLEŞTİRMELERİ

Fidan, 5 megavat kapasiteli güneş enerji santrali projesinin fizibilite çalışmalarının tamamlandığını, bağlantı anlaşmasının alındığını ve 2025 yılı sonuna kadar faaliyete geçmesinin planlandığını aktardı. Ulaşımı kolaylaştırmak amacıyla OSB’ye uygun toplu taşıma hatlarının sayısının artırıldığını ve ayrıca OSB içerisinde ring hattı uygulamasının başlatıldığını sözlerine ekledi. Bu adımların çalışanların işe ulaşımını daha konforlu ve ekonomik hale getirdiğini ifade eden Fidan, “Diyarbakır OSB olarak sanayicilerimizin sesi olmaya, yatırımcının önünü açmaya ve üretimi büyütmeye devam edeceğiz” şeklinde konuştu.