Diyarbakır Otobüs Terminali’nde Ücretsiz İkram

DİYARBAKIR OTOBÜS TERMINALİ’NDE YARDIM DOLU BİR PROJE

Diyarbakır Şehirlerarası Otobüs Terminali’nde, esnaf Ömer Doğan, 6 yıldır ihtiyaç sahiplerine ücretsiz olarak simit, meyve suyu ve su dağıtıyor. Camekanına ‘Parası olmayan ücretsiz alabilir’ yazısını asan Doğan, iyilikte sınır tanımıyor. Gündelik hayatında herhangi bir kısıtlama olmaksızın ihtiyacı olanlara simit ve su veren Doğan, bu yaptığı çalışmalarla herkesin gönlünde iz bırakıyor. Arkadaşlarının önerdiği ‘Askıda simit’ uygulamasını sınırlı dağıtım olacağından dolayı reddeden Doğan, projesiyle takdir topluyor. 17 yıldır terminalde esnaf olan Doğan, bu iyilik kampanyasını yaklaşık 6 yıldır sürdürdüğünü belirtiyor.

İHTİYAÇ SAHİPLERİNE HER ZAMAN YARDIM

Doğan, “O dönem şartlarında gece burada yatan insanlar gelip bize ‘ücretsiz simit var mı’, ‘askıda simit var mı’ diye soruyorlardı” diyerek bu uygulamanın başlangıcını aktarıyor. “Biz de böyle bir yazı astık, insanlar daha rahat bir şekilde gelip istifade edebilsinler diye. İnsanlar birçok olumsuz durumla karşı karşıya kalabiliyor. Parası kaybolan, ihtiyacı olan ya da aç olup simit alacak parası olmayan buraya gelip simit alabiliyor. Biz kendilerine hiçbir soru sormadan simit, meyve suyu ve su ikram ediyoruz. Diyarbakır halkı olarak bundan da büyük bir gurur ve mutluluk duyuyoruz” açıklamasında bulunuyor.

ASKIDA DEĞİL, GERÇEK BİR İYİLİK

Askıda simit uygulaması yapmadığını belirtip “Arkadaşlar teklif etti. Yazı yazalım dediler kabul etmedim. Biz hayır için yapıyoruz. Mesela askıda simit yazarsak sadece vatandaşın askıda bıraktığı simit kadar dağıtım olur. Ama biz sınırsız bir şekilde simit, meyve suyu ve su veriyoruz” diyor. Doğan, terminal içerisinde ya da dışarıdan gelen 20-25 insanın her birine istediği kadar ikramda bulunduğunu ifade ediyor. “Bunun bütün finansmanını da Allah rızası için ben yapıyorum. Severek ve gururla bunu yapıyorum. Hiçbir insan Diyarbakır otogarında kesinlikle aç kalmasın” diye sesleniyor. Özellikle kim olursa olsun, giyimi ve kuşamı ne olursa olsun herkesin buraya gelebileceğini vurguluyor. Gün içerisinde yaklaşık 30-40 simit, ayrıca 30-40 meyve suyu ve su dağıttıklarını ekliyor.