Diyarbakır Otogarı’nda YKS Yoğunluğu Yok

OTOGARDA YAŞANAN YOĞUNLUK DÜŞÜKLÜĞÜ

Diyarbakır otogarında haziran ayında gerçekleştirilecek Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) ve bayram tatilinin kısa olması, beklenen hareketliliği sağlamadı. Otobüs firmaları, birçok seferin boş koltuklarla gerçekleştirildiğini aktardı. Bayram dönemlerinde genellikle artan trafiğin aksine bu yıl otogarda belirgin bir sessizlik görülüyor. Yıl içinde yalnızca 4 gün sürecek olan bayram tatili, YKS öncesine denk gelmesi nedeniyle yolculuk planlarını etkiliyor. Özellikle sınava hazırlanan öğrenciler ve ailelerinin şehir dışına çıkmaktan kaçınması, otobüs biletlerine olan talebi azaltıyor.

ESNAFLARIN DURUMU

Otogar esnafı, bayram döneminde önceki yıllara göre ciddi bir durgunluk yaşandığını belirtiyor. Bu süreçte bazı otobüs firmalarının düşük talep nedeniyle ek sefer planlarını iptal ettiği öğrenildi. Yetkililer, bayramın ilerleyen günlerinde kısmi bir hareketlilik olabileceğini söylese de, bu yıl bayram trafiğinin geçmiş yıllara oranla oldukça geride kalacağı öngörülüyor. Diyarbakır Otobüsçüler Derneği Başkanı Aydın Özgen, bayram tatilinin kısıtlı olması nedeniyle insanların seyahat etmeyi sınırladığını ifade etti.

SEFER DURUMU VE YOLCU KAPASİTESİ

Özgen, “Şu anda gidişlerimizde otobüslerin doluluk oranı yüzde 10 civarında, hatta bazı yerler seferlerini iptal etmek zorunda kalıyorlar. Bayram gelişlerinde bir hareketlilik var. Bayramdan önce gelişler var, bayramdan sonra da bunların dönüşü olacaktır. Malumunuz bayram tatili kısa olduğu için vatandaşlar pek seyahat etme tercihinde bulunmadılar. Bayramdan sonra 20 günlük bir sürede okulların devamı var, çocukların sınavları var, çocuklar geleceklerini bu sınavlara bağlıyorlar. Bu yüzden insanlar il dışı planları yapmıyor” ifadelerini kullandı.

Otobüs firma yetkilisi Yahya Akar ise, yolcu kapasitesinin beklentilerin çok altında olduğunu aktardı. Akar, “Bunların nedeni bayram tatilinin kısa olması ve haziran ayındaki sınavdır. Sınavlardan sonra işlerin açılmasını bekliyoruz” dedi.