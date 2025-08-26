Diyarbakır Sağlık Çalışanları Tenis Turnuvası Tamamlandı

TURNUVANIN TAMAMLANDIĞI AÇIKLANDI

Diyarbakır İl Sağlık Müdürlüğü, sağlık çalışanlarına yönelik gerçekleştirilen tenis turnuvasının başarıyla tamamlandığını bildirdi. İl Sağlık Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamaya göre, 15 Ağustos’ta 46 sağlık çalışanının katılımıyla Talaytepe Sağlıklı Hayat Merkezi Tenis Kortu’nda başlayan turnuva sona erdi.

HOCA VE SPORCULARINI KUTLADILAR

Turnuvada erkek kategorisinde Ömer Yalınkaya birinci, Adnan Kaçar ikinci olurken, kadınlarda da Gülnaz Kubat birinci, Miray Karakoç ikinci olarak ödüllerini aldı. Dereceye giren sporcular için özel bir ödül töreni düzenlendi. Bu törende, Kayapınar Kaymakamı Ömer Bilgin, Gençlik ve Spor İl Müdürü Cenk Öztekin ve İl Sağlık Müdürü Emre Asiltürk, başarılı sağlık çalışanlarına plaket ve ödüllerini takdim etti.

FİZİKSEL AKTİVİTENİN ÖNEMİ VURGULANDI

İl Sağlık Müdürü Asiltürk, turnuvanın sağlık üzerine olumlu etkiler yaratmak amacıyla düzenlendiğini belirtti. Asiltürk, “Spor yapmanın yanı sıra tanışmanın ve kaynaşmanın yaşandığı, fair-play çerçevesinde müsabakaların oynandığı böylesi güzel bir organizasyon gerçekleştirildi. Bu organizasyonda emeği geçen tüm çalışma arkadaşlarıma teşekkür ediyorum.” diyerek etkinliğin önemini vurguladı.