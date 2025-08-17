Diyarbakır Sağlık Müdürlüğü Tenis Turnuvası

Diyarbakır İl Sağlık Müdürlüğü tarafından düzenlenen Tenis Turnuvası, 46 sağlık çalışanının katılımıyla başladı. Amacı fiziksel aktivite ve hareketli yaşamın sağlık üzerindeki olumlu etkilerini vurgulamak olan turnuva, Talaytepe Sağlıklı Hayat Merkezi Tenis Kortu’nda gerçekleşti. Diyarbakır İl Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Emre Asiltürk, açılış konuşmasında turnuvaya katılan sağlık çalışanlarına teşekkür etti.

FİZİKSEL AKTİVİTE EYLEM PLANI

Asiltürk, “Türkiye Sağlıklı Beslenme ve Hareketli Hayat Programı kapsamında “2025 Yılı Fiziksel Aktivite Eylem” planı hazırlanmış olup Sağlıklı Beslenme ve Hareketli Hayat başlıklarında çalışmalar yürütülmekte” şeklinde bilgi verdi. Diyarbakır genelinde sağlıklı yaşamı teşvik etmek amacıyla çeşitli etkinlikler gerçekleştirdiklerini belirtti. “Sağlıklı Yaşam ve Farkındalık Yürüyüşleri, eğitimler ve farkındalık stantları aracılığıyla vatandaşlarımızı bu konularda bilgilendiriyoruz. Ülkemizde yüzme havuzu ve tenis kortu bulunan ilk ve tek sağlıklı hayat merkezi olan Talaytepe Sağlıklı Hayat Merkezi’nde bu amaçla bir Spor Birimi kurduk.”

ÜCRETSİZ HİZMETLER SUNULMAKTA

Asiltürk, fizyoterapistler tarafından fiziksel aktivite ve egzersiz konularında danışmanlık hizmeti sunulduğunu, ayrıca pilates ve fitness salonlarının vatandaşlara ücretsiz hizmet verdiğini de vurguladı. “Bakanımız Uzm. Dr. Kemal Memişoğlu’nun da desteklediği Sağlıklı Hayat Merkezlerimizde, Sigara Bırakma hizmetleri, Ağız ve Diş Sağlığı muayeneleri gibi birçok alanda vatandaşlarına ücretsiz hizmetler sunuluyor.”

SAĞLIKLI YAŞAM İÇİN TENİS

Tenisin, hareketli yaşamın önemli destekçilerinden biri olduğunu belirten Asiltürk, “Tenis, tüm bedeni çalıştırarak dayanıklılığı artırıyor ve zihinsel odaklanmayı geliştiriyor. Her yaşa uygun yapısıyla, tenis günlük hayatın içinde yer alması keyifli bir spor. Düzenli oynandığında sağlıklı bir yaşamı desteklemekle kalmıyor, sosyal bağları güçlendirerek yaşam kalitesini yükseltiyor. Sağlıklı Hayat Merkezimizdeki tenis kortlarından vatandaşlar ücretsiz yararlanabilir” dedi. Sağlıklı bir yaşam için tüm vatandaşları Sağlıklı Hayat Merkezlerine davet etti.