Diyarbakır Sanayici Ve İş İnsanları Derneği (DİSİDER) Gerilimi Derin Endişeyle İzliyoruz

ORTADOĞU’DA YENİDEN TIRMANAN GERİLİM

Diyarbakır Sanayici ve İş İnsanları Derneği (DİSİDER) Yönetim Kurulu Başkanı Şeyhmus Akbaş, Ortadoğu’da yeniden yükselen gerilimi ve İsrail’in İran’a yönelik başlattığı saldırıları büyük bir endişeyle izlediklerini aktardı. DİSİDER Başkanı Akbaş, konuyla ilgili görüşlerini paylaştı ve geliştirilmesi gereken durumları dile getirdi.

İSRAİL’İN SALDIRILARI BÜYÜK BİR KRİZ İHTİMALİ TAŞIYOR

Akbaş, “İsrail’in bu pervasızca saldırısı, yalnızca İran’ı değil tüm bölgeyi tehdit eden, büyük bir krizin kapısını aralamıştır. İran’ın haklı olarak verdiği karşılık ise telafisi çok zor siyasi ve insani yaralar açabilecek bir çatışma ortamını derinleştirme riskini taşımaktadır.” diye belirtti. Tüm tarafların akılcı ve sağduyulu bir şekilde hareket etmesinin hayati öneme sahip olduğunu vurguladı.

ULUSLARARASI HUKUKA SAYGI GÖSTERİLMELİ

Akbaş, İsrail’in uzun yıllardır sürdürdüğü agresif ve işgalci tutumun artık uluslararası hukukla yüzleşmesi gerektiğini dile getirdi. “Kendini Ortadoğu’nun mutlak hakimi gibi gören bu sorumsuz yaklaşımından derhal vazgeçmelidir.” ifadesini kullanan Akbaş, İran’ın nükleer mesele başta olmak üzere bölgesel gerilimi artıracak tutumlardan uzak durarak, güvenliği öncelikle görmesi gerektiğini sözlerine ekledi.

DÜNYADA ADALETE DAYANAN YENİ BİR YAKLAŞIMA İHTİYAÇ VAR

Öte yandan, Akbaş, Amerika Birleşik Devletleri’nin uzun yıllardır süregelen müdahaleci politikalarının artık sona ermesi gerektiğini belirtti. “Dünya güce ve vesayete değil, adalete ve hukuka dayanan yeni bir küresel anlayışa ihtiyaç duymaktadır.” dedi. Kalıcı bir barış ve sürdürülebilir bir ekonomi için silahların değil diplomasinin konuştuğu bir Ortadoğu’nun gerekliliğini vurguladı.

Akbaş, tüm tarafları sağduyuya davet ederken, uluslararası toplumu da bu yangını daha da büyümeden söndürmek için adil ve kararlı bir tutum sergilemeye çağırdı. “Bugün atılan her füze, yarının çocuklarında kapanmayacak yaralar bırakacaktır.” diyerek sözlerini tamamladı.