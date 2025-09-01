Haberler

Diyarbakır-Şanlıurfa Karayolunda Freni Boşalan Tır

FRANIN BOŞALMASI GÜVENLİĞİ TEHDİT ETTİ

Diyarbakır-Şanlıurfa karayolunda, freni boşalan bir tır, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüjde durdu. Alınan bilgilere göre, Urfa Bulvarı’nda yaşanan olayda, plakası ve sürücüsü henüz tespit edilemeyen tır, freni boşalınca kontrolünü kaybetti ve refüje çarptı.

KAZA, ACİL EKİPLERİ HAREKETE GEÇİRDİ

Olayla ilgili olarak 112 Acil Çağrı Merkezine gelen ihbar üzerine, bölgeye polis ve sağlık ekipleri yönlendirildi. Neyse ki kazada herhangi bir yaralanma yaşanmadı, yalnızca tırda maddi hasar meydana geldi. Kazanın ardından, trafik yoğunluğu polis ekiplerinin çalışmalarıyla kontrollü şekilde düzenlendi. Olayla ilgili inceleme süreci başlatıldı.

