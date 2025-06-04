Diyarbakır Savcılığı Yargıtay’a İtiraz Etti

NEVZAT BAHTIYAR’A İTİRAZ GELDİ

Diyarbakır Bölge İstinaf Mahkemesi Cumhuriyet Savcılığı, Narin Güran cinayeti davasında, Nevzat Bahtiyar’ın “Suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme” suçundan aldığı 4 yıl 6 ay hapis cezasına itiraz etti. Savcılık tarafından Yargıtay’a yapılan temyiz başvurusunda, Bahtiyar hakkında verilen mahkeme kararının usul ve yasaya aykırı olduğu belirtilerek, bu kararın bozulması ve Bahtiyar için ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verilmesi talep edildi. Bağlar ilçesine bağlı kırsal Tavşantepe Mahallesi’nde 21 Ağustos günü kaybolan, 19 gün sonra 8 Eylül’de Eğertutmaz Deresi’nde cesedi bulunan 8 yaşındaki Narin Güran cinayetinin ardından, Diyarbakır 8. Ağır Ceza Mahkemesi’nde anne Yüksel Güran, amca Salim Güran ve ağabey Enes Güran “İştirak halinde çocuğa karşı kasten öldürme” suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası aldı. Cesedin bulunduğu yere taşıyan komşu Nevzat Bahtiyar ise 4 yıl 6 ay hapis cezasıylayargılandı.

CEZA MAHKEMESİ KARARINI ONAYLADI

20 Mayıs’ta Diyarbakır Bölge Adliye Mahkemesi 1’inci Ceza Dairesi, anne Yüksel, ağabey Enes ve amca Salim ile komşu Nevzat Bahtiyar hakkında 8’inci Ağır Ceza Mahkemesi tarafından verilen hapis cezalarını hukuka uygun buldu. Mahkeme başkanı, kararda gerekçelerini açıklamış ve şerh koymuştu. Kararın ardından Diyarbakır Bölge Adliye Mahkemesi savcısı, Nevzat Bahtiyar’ın aldığı cezaya Yargıtay’a itirazda bulundu. Savcı, yaptığı itirazda, Bahtiyar hakkında ‘İştirak Halinde Çocuğu Kasten Öldürme’ suçundan ceza verilmesi gerektiğini vurguladı.

BİRLİKTE HAREKET EDİLDİĞİ VURGULANDI

Savcı, Yargıtay Ceza Dairesi Başkanlığı’na sunduğu temyiz dilekçesinde, Bahtiyar’ın diğer sanıklarla birlikte fikir ve eylem birliği içinde hareket ettiğini belirtti. Savcı, “Sanık Nevzat Bahtiyar’ın olay öncesi ve sonraki eylem, söylem ve davranışları bir bütün olarak değerlendirildiğinde, diğer sanıklarla birlikte fikir ve eylem birliği içinde hareket ederek Narin’in öldürülme eylemine iştirak ettiği ortadadır” ifadelerini kullandı. Ayrıca, Bahtiyar’ın olay mahalline geldikten sonra Narin’in hayatta kalmaya çalıştığına dair tanıklık ettiği, buna rağmen yardım etmediği ve cesedi gizlemek amacıyla harekete geçtiği belirtildi.

MÜDAHELET YAPILMADIĞI İDDİA EDİLDİ

Savcı, Yargıtay’a sunduğu başvurusunda, “Bahtiyar, maktul Narin’in yaşam mücadelesini engellemeye yönelik hiçbir çaba içerisine girmedi. Olayın ortaya çıkmasını engellemek amacıyla cesedi çuvala koyarak gizlemeye çalıştı” dedi. “Bahtiyar hakkında verilen mahkeme kararı usul ve yasaya aykırı” diyen savcı, onun ‘İştirak Halinde Çocuğu Kasten Öldürme’ suçunu işlediği gerekçesiyle cezalandırılması gerektiğini belirtti. Başvurusunda, “Olay mahalline geldikten sonra Narin’in yaşam mücadelesi vermekte olduğuna dair bulgular mevcut” diyerek, kararın yeniden incelenmesini talep etti.