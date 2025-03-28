Diyarbakır Silvan’da Otomobil Kazası: 4 Yaralı

OTOMOBİL KAZASI DİYARBAKIR’DA YARALILARLA SONUÇLANDI
Diyarbakır’ın Silvan ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı. Alınan bilgilere göre, Karacalar Mahallesi’nde bulunan 06 ELG 889 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü kaybetmesi sonucunda takla attı.
OLAY YERİNE EKİPLER SEVK EDİLDİ
Kaza sonrası durumun bildirilməsiyle birlikte, olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri geldi. Yaralı 4 kişinin, sağlık ekiplerinin hızlı müdahalesinin ardından Dr. Yusuf Azizoğlu Devlet Hastanesi’ne kaldırıldığı öğrenildi.