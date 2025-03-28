Haberler

Diyarbakır Silvan’da Otomobil Kazası: 4 Yaralı

OTOMOBİL KAZASI DİYARBAKIR’DA YARALILARLA SONUÇLANDI

Diyarbakır’ın Silvan ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı. Alınan bilgilere göre, Karacalar Mahallesi’nde bulunan 06 ELG 889 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü kaybetmesi sonucunda takla attı.

OLAY YERİNE EKİPLER SEVK EDİLDİ

Kaza sonrası durumun bildirilməsiyle birlikte, olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri geldi. Yaralı 4 kişinin, sağlık ekiplerinin hızlı müdahalesinin ardından Dr. Yusuf Azizoğlu Devlet Hastanesi’ne kaldırıldığı öğrenildi.

ÖNEMLİ

Haberler

Ömer Çelik: “Öğrenci Engeline Şiddetle Karşıyız”

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, KKTC'de bir öğrencinin kıyafet yüzünden okula alınmamasını kınayarak, bu durumun eğitim hakkının ihlali olduğunu vurguladı.
Haberler

Gabar Petrol Üretimi 80 Bin Varili Aştı

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, günlük petrol üretiminin 80 bin varili aştığını açıkladı ve bu hedefe 99 kuyuda ulaşıldığını duyurdu.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.