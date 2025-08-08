Diyarbakır Stadyumu’nda Dostluk Maçı Yapıldı

MAÇ BİLGİLERİ VE KATILIMCILAR

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, zemin iyileştirme çalışmaları tamamlanan Diyarbakır Stadyumu’nda bir dostluk maçına katıldı. Bakan Bak’a Diyarbakır Valisi Murat Zorluoğlu, AK Parti Diyarbakır Milletvekili Mehmet Galip Ensarioğlu, Gençlik ve Spor İl Müdürü Cenk Öztekin, AK Parti İl Başkanı Ömer İler ve MHP İl Başkanı Miktat Arslan eşlik etti. Maçta, DHA muhabiri Gıyasettin Tetik de sahaya çıkarak Bakan Bak ve diğer misafirlerle birlikte ter döktü. İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan karşılaşma, 60 dakika süren iki devre halinde gerçekleştirildi. Bakan Bak, 21 numaralı forma ile sahada yer aldı.

DOSTLUK MAÇININ ARDINDAN AÇIKLAMALAR

Karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulunan Bakan Bak, Diyarbakır Stadyumu’nun zemin iyileştirme çalışmalarının tamamlandığını dile getirdi. “Bugün Diyarbakır’da çeşitli temaslar için geldik. Valimizi ziyaret ettik. Ardından gençlerle bir söyleşi gerçekleştirdik. Şimdi de Diyarbakır stadının son durumunu görmek için sahaya geldik. Hibrit çim zemin sezon biter bitmez değiştirildi. Hibrit çim serildi, çok iyi durumda. Yeni sezon başladı. 2025-2026 futbol sezonu başladı. Tüm takımlara Süper Lig’deki 1. Lig’deki, 2. Lig’deki, 3. Lig’deki bütün takımlara başarılar diliyoruz,” dedi. Önceki dönemlerde de stadyumda açılış gerçekleştirdiklerini ve bu stadyumun bakımının iyi yapıldığını vurguladı.

SPOR YATIRIMLARI VE GELECEK PLANLARI

Bakan Bak, “Ben tüm Diyarbakır halkına yeni bir sezon, başarılı bir sezon temenni ediyorum. Tribünleri doldursunlar. Keyifli maçlar olsun özellikle tabii. Biz Gençlik ve Spor Bakanlığı olarak ‘Terörsüz Türkiye’ mottosunu yakından takip ediyoruz,” şeklinde konuşarak spor yatırımlarını artıracaklarını ifade etti. Gençlik ve Spor Bakanlığı olarak Diyarbakır’da yeni bir öğrenci yurdu ve çeşitli spor tesisleri projelerini hayata geçireceklerini belirtti. Toplamda yaklaşık 3,5 milyar liralık bir yatırım planladıklarını aktaran Bakan Bak, “Bu ülke hepimizin, bu ülkenin büyümesi, gelişmesi için hep beraber çalışmamız gerekiyor,” diyerek yatırımın önemine dikkat çekti.

Son olarak, maçın keyifli geçtiğini ve tüm katılımcılara teşekkür ettiğini belirtti.