Diyarbakır Stadyumunda Asansörde Mahsur Kalındı

DİYARBAKIR’DA ASANSÖRDE MAHSUR KALAN TARAFARLARIN KURTARILMA ANI

Diyarbakır’da, stadyumdaki asansörde mahsur kalan 8 taraftarın kurtarılma anlarına dair görüntüler gün yüzüne çıktı. Trendyol 1. Lig’in 2. haftasında dün akşam gerçekleştirilen Amed Sportif Faaliyetler-Erzurumspor FK maçını izlemeye giden taraftarlardan 8’i, stadyumdaki asansörde sıkıştı.

İTFAİYE EKİPLERİNİN ÇALIŞMASI

Mahsur kalan durumun bildirilmesi üzerine, itfaiye ekipleri hızlı bir şekilde harekete geçerek, asansörde kalan taraftarları kurtarma çalışmalarına başladı. Ekiplerin başarılı müdahalesi ile taraftarlar güvenli bir şekilde asansörden çıkarıldı. Öte yandan, bu kurtarma anlarına ait görüntüler de basına yansıdı.

Putin, Barış Sürecini Başlatmayı Kabul Etti

Beyaz Saray Sözcüsü Leavitt, Trump'ın barış sürecine katkılarını öne çıkardı. Putin, Zelenskiy ile bir görüşme yapmayı kabul etti. ABD, Ukrayna'da askeri varlık bulundurmayacak.
Vezirköprü Arkeoloji Çalıştayı Tamamlandı

Vezirköprü ilçesinde düzenlenen çalıştay, Oymaağaç Höyüğü kazılarının 20. yılına odaklandı. Tarihi eserler ve kültürel mirasın korunması tartışıldı.

