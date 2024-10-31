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Diyarbakır Sur’da Trafik Kazası: 12 Öğretmen Yaralı

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KAZA DETAYLARI

Edinilen bilgiler doğrultusunda, 21 AGC 159 plakalı bir öğretmen servisi, 34 FJS 69 plakalı bir otomobil ile plakası bilinmeyen bir kamyonetin karıştığı kaza, Sur ilçesi Doğanlı Mahallesi’nde gerçekleşti. Olayın bildirilmesi üzerine jandarma ve sağlık ekipleri hızla bölgeye yönlendirildi.

YARALILARIN DURUMU

Kazada toplamda 12’si öğretmen olan 14 kişi yaralandı. Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından kentteki hastanelere taşındı. Kazayla ilgili detaylı bir inceleme süreci başlatıldı.

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