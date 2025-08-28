Diyarbakır Terminali’nde Ücretsiz İkram

DİYARBAKIR’DA İHTİYAÇ SAHİPLERİNE ÜCRETSİZ YARDIM

Diyarbakır Şehirlerarası Otobüs Terminali’nde 6 yıldır ihtiyaç sahiplerine ücretsiz simit, meyve suyu ve su dağıtan Ömer Doğan, örnek bir iyilik hikayesi yazıyor. Terminalde bulunan dükkanının camekanında “Parası olmayan ücretsiz alabilir” yazısı asan Doğan, gönülden yaptığı bu yardımlarla herkesin takdirini topluyor. Gün içerisinde herhangi bir kısıtlama olmadan simit ve su sağlayan esnaf, bu davranışıyla birçok insanın kalbinde yer ediniyor.

YARDIMIN SINIRI YOK

Arkadaşlarının önerdiği “Askıda simit” uygulamasına da sıcak bakmayan Doğan, bu yöntemin sınırlı dağıtım yapacağını düşündüğü için kabul etmedi. “O dönem şartlarında gece burada yatan insanlar gelip bize ‘ücretsiz simit var mı’, ‘askıda simit var mı’ diye soruyorlardı” diyen Doğan, bu durumdan etkilenerek böyle bir kampanya başlattığını aktarıyor. “İhtiyaç duyan, parası olmayan, aç olup da simit alacak parası bulunmayan herkes buraya gelip alabiliyor” diyor.

İYİLİKTE SINIR TANIMIYOR

Doğan, 17 yıldır terminalde esnaf olduğunu ve son 6 yıldır bu sosyal sorumluluk projesini yürüttüğünü belirtiyor. “Gün içerisinde yaklaşık 30-40 simit, 30-40 da meyve suyu ve su dağıtıyoruz” diyor. Ayrıca bu iyilik hareketinin tüm masraflarını kendisinin üstlendiğini vurgulayan Doğan, “Biz hayır için yapıyoruz. Bütün insanlar açı kalmasın. Kim olursa olsun, gelir düzeyi ne olursa olsun herkese yardımcı olmak için buradayız” ifadelerini kullanıyor.

HAYIR İÇİN YAPILIYOR

Doğan, “Hiçbir insan Diyarbakır otogarında kesinlikle aç kalmasın. Herkes gelsin, biz onlara yardımcı oluruz. Bundan gurur duyuyoruz” diyerek iyilik yapmanın önemine dikkat çekiyor. İyilikte sınır tanımayan Doğan, bu parametreler ile hem insanlara yardım ediyor hem de topluma örnek oluyor.