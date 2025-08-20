Diyarbakır Tuning Fest, 7 Eylül

TUNING FEST HAZIRLIKLARI TAMAMLANIYOR

Diyarbakır’da düzenlenecek olan Tuning Fest, modifiyeli araç ve motosiklet tutkunlarını bir araya getirecek. 7 Eylül’de yapılacak olan bu festival, otomobil pazarı alanında saat 15.00’te başlayacak ve akşam 21.00’a kadar devam edecek. Yerel ve çevre illerden büyük katılım bekleniyor.

ETKİNLİKTE ÖNE ÇIKAN DETAYLAR

Festivalin organizatörü Mehmet Beşir Yalçın, “Bu bölgede bir ilk olacak. Valiliğimiz bize izin verdiği ve sahip çıktığı için Diyarbakır Valiliği’ne teşekkür ediyoruz. Yaklaşık 80 araç ve 20 motosiklet bekliyoruz. Bu araçların çoğunluğu, tasarımlarıyla dikkat çeken özel araçlardan oluşacak. Motosikletler ise klasik ve chopper tarzında olacak” şeklinde bilgi verdi. 10 yıl boyunca Diyarbakır’da hizmet verdiğini belirten Yalçın, bu festivali düzenlemek için uzun süredir çaba harcadığını ifade etti.

NEDENİMİZ VE DAVETİMİZ

Yalçın, “Ancak izinler konusunda zorluklar yaşıyorduk. Bu yıl Diyarbakır Valiliği bize destek oldu. Bütün izinleri aldık, etkinlik açık oto pazarında yapılacak. Ama alanın tozlu olması yarışmacılara rahatsızlık veriyor. Eğer yer Nevroz Park’ına alınabilirse çok daha iyi olur” dedi. Festivale müzisyenlerin katılımı sağlanacak ve canlı müzik dinletileri gerçekleştirilecek. Ayrıca, bazı YouTuber’ların gönüllü olarak katılacağı bilgisi verildi.

HALKIMIZI FESTİVALE DAVET EDİYORUZ

Yalçın, “Giriş tamamen ücretsizdir. Tüm halkımızı katılmaya davet ediyoruz. Araç sahiplerinin çoğu Diyarbakır ve çevre illerden; Hatay, Gaziantep, Adana, Şanlıurfa ve Batman’dan geliyor. Beklediğimiz tahmini katılım sayısı 10 bin civarında” dedi. Modifiye tutkunlarının tanışabileceği bir ortam oluşturmayı amaçladığını dile getiren Yalçın, “Diyarbakır, böyle bir festivali fazlasıyla hak ediyor, çünkü bölgemizde bu alanda büyük bir potansiyel var” ifadelerine yer verdi. Ziyaretçi olarak gelmekte tereddüt edenlere seslenen Yalçın, “Lütfen çekinmeyin. Bu festivali sizin için yapıyorum. Bütün araç severleri orada görmek istiyorum” şeklinde konuştu.