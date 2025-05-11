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Diyarbakır Vakıflar Anneleri Ziyaret Etti

DESTEK VERİLEN YETİM ÇOCUKLARIN ANNELERİ ZİYARET EDİLDİ

Diyarbakır Vakıflar Bölge Müdürlüğünce, “Vakıf Haftası” etkinlikleri çerçevesinde desteklenen yetim çocukların anneleri ziyaret edildi. Vakıflar Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bu hafta boyunca “Vakıf ve Aile” temasıyla çeşitli organizasyonlar gerçekleştiriliyor. Bu etkinlikler çerçevesinde, “Anneler Günü” dolayısıyla vakfın desteklediği bazı yetim çocukların anneleri evlerinde ziyaret edilip, onlara çiçek ve çeşitli hediyeler verildi.

VAKIF KÜLTÜRÜNÜN ANLAMINI VURGULADI

Açıklamada görüşlerine yer verilen Vakıflar Bölge Müdürü Hakan Demir, vakıf kültürünün sadece maddi yardım sağlamakla kalmadığını, toplumun maneviyatına da katkı sağladığını ifade etti. Demir, “Bugün burada, annelerimizin yüzünü güldürmek, onlara vakıf ruhuyla destek olmak istedik. Destek verdiğimiz yetim çocuklarımızın ve onların kıymetli ailelerinin daima yanındayız. Bu anlamlı günde tüm annelerimizin Anneler Günü’nü en içten dileklerimle kutluyorum.” diyerek duygu ve düşüncelerini paylaştı.

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