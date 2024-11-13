“Diyarbakır Valiliği, Jandarmanın İddialarını Reddetti”

DİYARBAKIR VALİLİĞİ’NDEN AÇIKLAMA

Diyarbakır’ın Bağlar ilçesindeki kırsal Tavşantepe Mahallesi’nde kaybolduktan 19 gün sonra cansız bedeni bulunan 8 yaşındaki Narin Güran cinayetine ilişkin soruşturma devam ediyor. Bazı basın ve yayın organlarında, jandarma ekiplerinin Narin’in bulunması için üfürükçülerden yardım talep ettiği yönünde iddialar yer aldı. Bu durum üzerine Diyarbakır Valiliği, söz konusu iddiaların gerçeği yansıtmadığını belirtmekte.

AİLENİN İNİSİYATİFİYLE GÖRÜŞMELER GERÇEKLEŞTİ

Valilik, açıklamasında “Çeşitli basın yayın organlarında ‘Valilik yalanlamıştı, görüntüler ortaya çıktı; Narin’i üfürükçü ile aramışlar’ şeklinde yapılan haberler kesinlikle doğru olmayıp halkı yanıltmaktadır” ifadesini kullandı. Devam eden açıklamada, “Kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi amacıyla aşağıdaki açıklamanın yapılması zaruri görülmüştür” denildi.

Narin Güran’ın kaybolduğu dönemde, çocuğun bulunabilmesi için aile bireylerinin kendi inisiyatifleriyle ‘üfürükçü’ tabir edilen bazı kişilerle görüştüğü vurgulandı. Bu kişiler köyde kısa süreli bir arama gerçekleştirdi, ancak sağlık personelinin durumu bildirmesi üzerine jandarma olayla ilgili müdahale etti. Valilik, jandarmanın bu kişilere yalnızca araştırma ve sorgulama yapmakla yetindiğini, jandarma personelinin Narin Güran’ın bulunması için bu kişilerden yardım talep etmediğini belirtti. Kamuoyuna duyuruldu.