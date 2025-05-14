Diyarbakır Valisi Hakan Demir’i Ziyaret Etti

DİYARBAKIR VALİSİ ZORLUOĞLU’NDAN VAKIF HAFTASI ZİYARETİ

Diyarbakır Valisi Murat Zorluoğlu, “Vakıf Haftası” nedeniyle Diyarbakır Vakıflar Bölge Müdürü Hakan Demir’i ziyaret etti. Valilikten gelen bilgilere göre, Vali Zorluoğlu, bu özel hafta dolayısıyla Vakıflar Bölge Müdürlüğü’ne bir ziyaret gerçekleştirdi. Ziyaret sırasında, Vakıflar Bölge Müdürlüğü’nün ilde sürdürdüğü hizmetler hakkında detaylı bilgi alan Vali Zorluoğlu, kurumun özellikle tarihi eserlerin korunması, sosyal yardımların devamı ve vakıf kültürünün yaşatılması yönündeki faaliyetlerini değerlendirdi.

Vakıfların toplumsal dayanışmayı güçlendirmede kritik bir öneme sahip olduğunu belirten Zorluoğlu, “Tarihi hayır kurumları olan vakıflar, toplumda sevgi, saygı, yardımlaşma ve dayanışma ruhunu güçlendirmesinin yanında, Türk Vakıf geleneğinin yaşatılması, tarihimize ve geleneklerimize duyduğumuz sorumluluğun yerine getirilmesi bakımından da büyük önem arz etmektedir.” dedi. Vali Zorluoğlu, bu vesileyle tüm vatandaşların “Vakıflar Haftası”nı kutladı ve kültürel hayatımıza önemli katkılar yapan hayırsever kişi ve kuruluşlara teşekkürlerini sundu. En içten sevgilerini ve saygılarını iletti.