Diyarbakır Valisi’nden Narin Güran Açıklaması

DİYARBAKIR VALİSİ’NDEN NARİN GÜRAN CİNAYETİ AÇIKLAMASI

Diyarbakır Valisi Murat Zorluoğlu, Narin Güran cinayetiyle ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Vali Zorluoğlu, “Jandarmamızın etkili bir soruşturma yapmış olduğunu söylemek mümkün. Ama süreçte ihmali olan, eksiği olan kişiler, kurumlar varsa onlar da tabii ki değerlendirilir” dedi. Vali, beraberinde İl Emniyet Müdürü Fatih Kaya ve İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Selçuk Yıldırım ile valilikte bir bilgilendirme toplantısı gerçekleştirdi. Toplantıda, Narin Güran’ın kaybolduğu 21 Ağustos 2024 tarihinden 19 gün sonra, Bağlar ilçesi kırsal Tavşantepe Mahallesi’nde bulunan cansız bedeniyle ilgili detaylar paylaşıldı.

KURUMLARIMIZIN DETAYLI ÇALIŞMALARI

Zorluoğlu, Güran olayının Türkiye gündeminde uzun süredir yer aldığını ifade ederek, “Dolayısıyla bütün kurumlarımız olayın aydınlatılmasında titizlikle ve gayretle çalıştılar. Ve neticesinde şu anda birinci derece mahkeme tarafından da kamuoyunu tatmin eden bir karar verildi,” dedi. Vali, bu kararın verilmesinde İl Jandarma Komutanlığı ile Jandarma Genel Komutanlığı’nın çabalarının önemli olduğunu vurguladı. Ayrıca, “Adliye, adalet, hakimimiz kararı verirken başka bir yerden bilgi belge almadı,” şeklinde konuştu.

İHMALİ OLAN KURUMLAR DEĞERLENDİRİLECEK

Zorluoğlu, jandarmanın hassas soruşturma yürüttüğünü ve elde edilen bilgilerin değerlendirildiğini belirtti. “Dolayısıyla burada jandarmamızın bu manada etkili bir soruşturma yapmış olduğunu da söylemek mümkün. Bu verilen karar net bir şekilde bunu ortaya koyuyor,” dedi. Ancak, sürecin içinde ihmali olan veya eksiklikleri bulunan kişi ve kurumların da elden geçirileceğine dikkat çekti. Zorluoğlu, Cumhuriyet Savcılığı’nın kamu görevlilerinin yargılanması için kendilerinden ön izin talep ettiğini, fakat şu ana kadar bu konuda herhangi bir soruşturma izni istenmediğini aktardı.