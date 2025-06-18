Diyarbakır Valisi Zorluoğlu, Kızılay Toplantısı

TOPLANTI DÜZENLENDİ

Diyarbakır Valisi Murat Zorluoğlu, Türk Kızılay bağışçıları ve yöneticileriyle bir araya geldi. Türk Kızılay Diyarbakır Şubesi’nden yapılan açıklamaya göre, Zorluoğlu başkanlığında, Dicle Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kamuran Eronat’ın ev sahipliğinde Türk Kızılay Aşevi’nde bir program gerçekleştirildi.

KIZILAY’IN ÖNEMİ VURGULANDI

Görüşlerine yer verilen Zorluoğlu, Türk Kızılay’ın bölgede yürüttüğü çalışmaların toplumda önemli bir yere sahip olduğunu belirtti. Zorluoğlu, “Kızılay, bir merhamet kurumu olmanın ötesinde, devletin ve milletin vicdanıdır. Bugün burada sadece bir masa etrafında toplanmadık, aynı zamanda gönüllerimizi birleştirdik” ifadelerini kullandı. Her bir bağışın, bir ihtiyaç sahibinin duasına dönüştüğünü belirten Zorluoğlu, “Bizim görevimiz bu zinciri büyütmek ve daha fazla gönüle dokunmaktır” şeklinde konuştu.

Türk Kızılay Diyarbakır Şube Başkanı Ahmet Demirel ise kentteki faaliyetlerine ilişkin detaylar sundu.