Diyarbakır Valisi Zorluoğlu Mesaj Yayımladı

VALİ ZORLUOĞLU’NDAN ZAFER BAYRAMI MESAJI

Diyarbakır Valisi Murat Zorluoğlu, 30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 103. yılı için mesaj yayımladı. Zorluoğlu, bu özel günü büyük bir gurur ve coşkuyla kutladıklarını ifade etti. Kazanılan zaferin sadece toprakları düşman işgalinden kurtarmakla sınırlı kalmadığını, aynı zamanda milletin bağımsız yaşama iradesini tüm dünyaya ilan ettiğini belirtti.

30 AĞUSTOS’UN ANLAM VE ÖNEMİ

Zorluoğlu, “30 Ağustos, Malazgirt’ten Çanakkale’ye, Çanakkale’den 15 Temmuz’a uzanan azim ve kararlılık zincirinin en güçlü halkalarından biridir” dedi. Bu tarihi günün, milletin birlik ve beraberlik içinde neleri başarabileceğinin ölümsüz sembolü olduğunu ve bugün de kendilerine yol gösterdiğini vurguladı.

ŞEHİTLER VE GAZİLER UNUTULMADI

Vali Zorluoğlu, bu vesileyle başta Başkomutan Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, Kurtuluş Savaşı’nın tüm kahramanlarını, aziz şehitleri ve gazileri rahmet, minnet ve şükranla andı. Zorluoğlu, kahraman ordusunun ve aziz milletinin 30 Ağustos Zafer Bayramı’nı en içten dilekleriyle kutladı.

Adana’da Kaçak Makaron Üretildi. Barış A. Tutuklandı. 20 Milyon Makaron Ele Geçirildi

Adana'da bir depo, karton bardak üretimi için kiralanmışken kaçak makaron üretimine ev sahipliği yaptığı tespit edildi. Operasyonda 20 milyondan fazla bandrolsüz makaron bulundu ve kiracı tutuklandı.
