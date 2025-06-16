Diyarbakır Ve Batman’da Saldırılar Protesto Edildi

DİYARBAKIR’DA PROTESTOLAR

Diyarbakır ve Batman’da, İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırılarına karşı güçlü tepkiler gösterildi. Diyarbakır’da, Peygamber Sevdalıları Vakfı’nın öncülüğünde toplanan kalabalık, Kayapınar ilçesindeki Fırat Bulvarı’nda bir araya geldi. Katılımcılar, Filistin bayraklarını taşıyarak Diyarbakır-Şanlıurfa kara yolu üzerindeki alışveriş merkezine kadar yürüyüş yaptı. Bu esnada grup üyeleri tekbir getirdi ve İsrail karşıtı sloganlar attı. Peygamber Sevdalıları Vakfı adına konuşan Mehmet Emin Gülsever, “İsrail’in 600 günü aşkın süredir sürdürdüğü saldırılar sonucu Gazze harabeye döndü” dedi. Gülsever, Gazze’deki çocuklar, kadınlar, yaşlılar ve sivil halkın yok edilmek istendiğini vurgulayarak, “Dünya halkları zulme karşı tek ses, tek nefes oldu. Mazlumların çığlıkları duyulmakta, tepkiler dile getirilmektedir” ifadelerini kullandı. Dünyanın dört bir yanından gelen aktivistlerin “Küresel Gazze Yürüyüşü” için Mısır’ın Kahire kentinde buluştuğunu belirten Gülsever, “Bizler de bu yürüyüşe ses ve nefes olmak için meydanlara akın ettik” diye ekledi.

BATMAN’DA YÜRÜYÜŞLER

Batman’da ise, sivil toplum kuruluşlarının önderliğinde Gülistan Caddesi’nde toplanan grup, Filistin bayrakları ile tekbir getirdi. Anadolu Gençlik Derneği üyesi Muhammed Habib Durmaz, grup adına yaptığı basın açıklamasında, “İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırıları aralıksız sürdürülüyor” dedi. Durmaz, “Gazzeliler dünyanın gözü önünde katlediliyor. İsrail, uluslararası hukuku, insan haklarını ve Birleşmiş Milletler kararlarını ayaklar altına alarak Filistin halkına karşı topyekün bir imha siyaseti yürütüyor” şeklinde konuştu. Ayrıca, “Şimdi de İran’a yönelik saldırı ile yeni bir cephe açmıştır. Bu vesileyle İslam coğrafyasındaki tüm kardeş halkları dayanışmayı büyütmeye ve emperyalist tuzaklara düşmemeye davet ediyoruz” ifadelerini kullandı. Yürüyüş sonrası hayatını kaybeden Filistinliler için dua okundu.