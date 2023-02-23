Diyarbakır ve Bingöl’de deprem

Diyarbakır ve Bingöl’de meydana gelen depremler bölgede paniğe neden olurken, Kandilli ve AFAD’dan açıklama geldi.

Diyarbakır’ın Hani ilçesinde deprem oldu. Depremin büyüklüğü 4.5 olarak ölçüldü. Diyarbakır’ın ardından Bingöl’de de 4.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Diyarbakır’da 4.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Hani ilçesi Çukurköy merkezli depremin derinliği 5 kilometre olarak ölçüldü. Diyarbakır’ın hemen ardından bir deprem haberi de Bingöl’den geldi. Bingöl 4.4 ile sallandI.

Saat 10.24’te meydana gelen 4.4 büyüklüğündeki depremin derinliği 9.08 olarak belirtildi. Söz konusu sarsını birçok ilçede hissedilirken şuana kadar herhangi bir olumsuz ihbarın olmadığı kaydedildi.