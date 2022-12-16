Diyarbakır’da polis aracına bombalı saldırı

Diyarbakır-Mardin yolunda çevik kuvvet polislerini taşıyan servis aracının geçişi sırasında saldırı düzenlendi.

Saldırıda 8’i polis biri sivil olmak üzere toplam 9 kişi yaralandı. Olayla ilgili 5 şüpheli gözaltına alındı.

Sabah saat 05.00 sıralarında Diyarbakır-Mardin kara yolu Yeşil Vadi Mahallesi Canlı Hayvan Borsası mevkiinde çevik kuvvet polislerini taşıyan servis aracının geçişi sırasında patlama meydana geldi.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Patlamada 8 polis memuru ve bir sivil 112 Acil Sağlık ekiplerince hastanelere kaldırıldı.

“Polis arkadaşlarımız tedbiren hastaneye götürülmüşlerdir”

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Diyarbakır’da düzenlenen saldırıyla ilgili sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

“Diyarbakır’da göreve giden polis aracımız geçerken 05.10’da park halindeki araçta patlama meydana gelmiştir. Tedbiren polis arkadaşlarımız hastaneye götürülmüşler ve ayakta tetkikleri yapılmıştır. Olayın faili olduğu değerlendirilen iki kişi gözaltına alınmıştır. Geçmiş olsun.”