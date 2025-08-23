Diyarbakırlı Kareteci Mehmet İkinci Oldu

DİYARBAKIR’DAN BAŞARILI SONUÇ

Diyarbakırlı karateci Mehmet İçen, 22 ülkeden katılan sporcuların rekabet ettiği Marmara Cup’ta +52 kiloda ikincilik elde etti. İstanbul’da 22-24 Ağustos tarihleri arasında gerçekleştirilen bu önemli turnuvaya katılan İçen, gösterdiği performansla dikkat çekti.

Milli Antrenör Davut Kaya, Mehmet’le birlikte uzun süredir hazırlık yaptıklarını belirtti. Kaya, “Haftanın 7 günü günde 2 antrenman yaparak. Yorucu bir tempoda çalıştık. Çok şükür emeğimizin karşılığını aldık. Bundan sonra çalışmalarımızı sürdürmeye devam edeceğiz. Her zaman başarmak için mücadele edeceğiz” dedi. Bu açıklamalar, gelecekteki başarıları için kararlılıklarını gösteriyor.