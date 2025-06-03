Diyarbakırlı Öğrenciler Sporla Gurur Duydu

SPOR BAŞARISIYLA GÖZ DOLDURAN ÖĞRENCİLER

Diyarbakır’da özel bir okulda eğitim gören iki öğrenci, spor alanındaki başarılarıyla dikkatleri üzerine çekiyor. Türkiye Karate Şampiyonası’nda Diyarbakırlı öğrencilerin elde ettiği başarılar, diğer öğrencilere örnek teşkil ediyor. 41 ülkeden yaklaşık 4 bin sporcunun katıldığı bu yarışmada, Nehir Aytulun kick boks ve kick light branşlarında dünya üçüncüsü olurken, Nesrin Yazar Türkiye Karate Şampiyonası’nda 5. olarak önemli bir başarı elde etti. Öğrencilerin başarıları, Ceylan Karavil Park AVM yönetimi tarafından kutlandı ve onlara çiçek takdim edildi. Ardından düzenlenen yemek ve aktivitelerle başarıları taçlandırıldı.

OKUL YETKİLİLERİNDEN DESTEK AÇIKLAMALARI

Okulun yönetim kurulu başkanı Reşit Barış, “İki kızımıza da önce başarılar diliyorum ve birçok alanda başarı elde edebilecek kızlarımız var. Bu kızlarımıza da hem burs hem de elimizden gelen tüm imkanları yapmaya da devam edeceğiz” şeklinde konuştu. Sağlık Koleji Okul Müdürü Ömer Büyükhan, öğrencilerin başarılarıyla gurur duyduklarını belirterek, “Öğrencilerimiz akademik olarak da başarılıdırlar. Spor alanında da gerçekten ulusal ve uluslararası alanda çok başarılı oldular. Nehir Aytulun kızımız dünya üçüncüsü oldu. Biz okul yönetimi olarak da kendisine burs verdik. Nesrin Yazar kızımız da karate alanında Türkiye 5.’si oldu. Bu iki öğrencimizle gurur duyuyoruz, başarılarının devamını diliyoruz” dedi.

ÖĞRENCİLERDEN HEDEFLER VE İLHAM VERİCİ KONUŞMALAR

Okulun Anadolu Lisesi Müdürü Mehmet Ali Şimşek, “Diyarbakırlı Nehir Aytulun bütün Türkiye’nin, bütün memleketimizin Diyarbakır’ımızın şerefi iftiharı, medarı iftiharı, onu tebrik ediyoruz canı gönülden. 41 ülke, 4 bin sporcunun arasında iki branşta dünya üçüncülüğü aldı, gerçekten memleketimizi çok mutlu etti” ifadelerini kullandı. Türkiye Karate Şampiyonu olan Nesrin Yazar ise, “Diyarbakır il ve bölge birincisiyim. Türkiye beşincisiyim. Hedefim dünya şampiyonu olmak” dedi. Aytulun da spora 2 yıl önce sınıf arkadaşının yönlendirmesiyle başladığını belirterek, “Şu anki hedefim milli sporcu olmak ve ülkemi temsil etmek” şeklinde konuştu.