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“Diyarbakırspor, Devlet Bahçeli’yi Ziyaret Etti”

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DEVLET BAHÇELİ’NİN ÖCALAN ÇAĞRISIYLA YENİ DÖNEM

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin Öcalan’a yönelik yaptığı çağrı sonrası, Türk siyasetinde yeni bir dönemin başlangıcı söz konusu oldu. Bahçeli’nin liderliğindeki Cumhur İttifakı’ndan gelen açıklamalar, ülkede barış rüzgarlarının esmesine yol açtı. Bahçeli’nin ‘DEM’e uzattığı el’ ile başlayan bu süreç, tarihi çağrıların üst üste gelmesine neden oldu.

DİYARBAKIRSPOR BAŞKANI BAHÇELİ’Yİ ZİYARET ETTİ

Bu bağlamda, futbol dünyasından da dikkat çekici bir gelişme yaşandı. TFF Bal Bölgesel Amatör Lig kulüplerinden Diyarbakırspor’un Başkanı Bedirhan Akyol, MHP Diyarbakır İl Başkanı Miktat Aslan ile birlikte Devlet Bahçeli’yi makamında ziyaret etti. Görüşme basına kapalı olarak gerçekleşti ve Bahçeli’ye Diyarbakırspor forması hediye edildi.

SOSYAL MEDYADA PAYLAŞIM

MHP’nin resmi X hesabı üzerinden yapılan paylaşımda, “Diyarbakır İl Başkanımız Miktat Aslan ve Diyarbakırspor Kulüp Başkanı Bedirhan Akyol Liderimiz Sayın Devlet Bahçeli’yi ziyaret ettiler” ifadeleri kullanıldı. Görüşmeye ilişkin fotoğraflar da sosyal medya üzerinden servis edildi.

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