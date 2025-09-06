Haberler

Diyarbakırspor, Hüseyin Özcan’la Anlaştı

Diyarbakırspor, Bölgesel Amatör Lig’de mücadele eden kulübü için teknik direktörlük pozisyonuna Hüseyin Özcan ile anlaşma sağladı. Kulüp, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformu üzerinden bir paylaşım yaparak bu durumu açıkladı.

Açıklamada, “Kulübümüz, teknik direktörlük görevi için Hüseyin Özcan ile anlaşmaya varmıştır. Camiamıza hayırlı olmasını diliyor, yeni hocamızla birlikte yolumuzun şampiyonluklarla taçlanmasını temenni ediyoruz.” ifadelerine yer verildi.

