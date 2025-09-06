Diyarbakırspor, Hüseyin Özcan’la Anlaştı

TEKNİK DİREKTÖR ANLAŞMASI

Diyarbakırspor, Bölgesel Amatör Lig’de mücadele eden kulübü için teknik direktörlük pozisyonuna Hüseyin Özcan ile anlaşma sağladı. Kulüp, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformu üzerinden bir paylaşım yaparak bu durumu açıkladı.

HAYIRLI OLSUN DİLEKLERİ

Açıklamada, “Kulübümüz, teknik direktörlük görevi için Hüseyin Özcan ile anlaşmaya varmıştır. Camiamıza hayırlı olmasını diliyor, yeni hocamızla birlikte yolumuzun şampiyonluklarla taçlanmasını temenni ediyoruz.” ifadelerine yer verildi.