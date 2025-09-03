Diyarbekirspor, Bitlis 1916’ya çıkmadı

SICAK HAVADA MAÇ TATİL EDİLDİ

Ziraat Türkiye Kupası 1’inci Tur karşılaşmasında Diyarbekirspor, evinde Bitlis 1916 Futbol Spor Kulübü ile yapacağı maça çıkmadı. Maç tatil edilirken, Diyarbekirspor FK Teknik Direktörü Mehmet Sedef, “Görüyorsunuz ki şu an yaklaşık 39-40 derece saat 3. Biz bütün takım halinde geldik buraya maç oynayabilmek için. Ama maalesef siz de geldiniz gördünüz ne saha uygun, ne soyunma odaları uygun, ne yedek kulübeleri uygun, hiçbir şekilde bir kere hava uygun değil. Öncelikle federasyona seslenmek istiyorum buradan. Biz saat 3’te 40 derecede burada 22 tane oyuncuyu nasıl oynatacağız?” açıklamasında bulundu.

TAKIM YETKİLİLERİNDEN YETKİLİLERE ÇAĞRI

Diyarbekirspor, Bitlis 1916 Futbol Spor Kulübü’nü Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi’ne ait Şilbe Spor Tesislerinde konuk etti. Oyuncular sahaya çıkmadığından, Bitlis 1916 Futbol Spor Kulübü oyuncuları ve hakemler sahanın ortasına geldikten 1 dakika sonra soyunma odasına döndü. Karşılaşmanın hakemi Erdem Demirtaş, maçı tatil etti. Mehmet Sedef, üst düzey yöneticilere seslenerek, “Biz Diyarbekirspor FK olarak bu şehrin takımı değil miyiz? Bizim bir tane stadyumumuz yok mu? Neden bu statta oynayamıyoruz? Diyarbakır şehrinin olması gereken lig Süper Lig’dir bence.” dedi.

OYUNCULARDAN ALINAN GÖRÜŞLER

Diyarbekirspor’un takım kaptanı Ali Fırat Okur, “Hava burada 40 derece, burada terliyoruz. Burada Allah korusun bir kalp krizi geçirse bir futbolcu kardeşimiz bunun vebalini kim ödeyecek? Şehrin büyüklerinden destek bekliyoruz.” şeklinde bir değerlendirme yaptı. Okur, sıcak havalarda akşam maçı yapılmasının kendileri için daha iyi olabileceğini belirterek, zemin ve soyunma odalarının durumu hakkında da eleştirilerde bulundu.