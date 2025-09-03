Diyarbekirspor, Maç İçin Saha Uygun Değil

Diyarbekirspor, Ziraat Türkiye Kupası 1’inci Tur karşılaşmasında evinde Bitlis 1916 Futbol Spor Kulübü ile oynayacaktı fakat sahaya çıkmadı. Maç, oldukça yüksek sıcaklık nedeniyle tatil edildi. Diyarbekirspor FK Teknik Direktörü Mehmet Sedef, maç öncesi yaptığı açıklamada sıcaklığın 39-40 derece olduğunu belirterek, “Biz tüm takım olarak maçı oynamak için buradayız. Ancak saha, soyunma odaları ve yedek kulübeleri uygun değil. Hava da sağlıklı koşullar sunmuyor. Federasyona sesleniyorum, saat 3’te 40 derecede 22 oyuncuyu nasıl oynatacağız?” ifadelerini kullandı.

SICAKLIK VE SAHA KOŞULLARI PROBLEMİ

Diyarbekirspor, mücadelenin gerçekleştirileceği tesiste Bitlis 1916 Futbol Spor Kulübü’nü konuk etmeye hazırlanırken, oyuncular sahaya çıkmayı reddetti. Bitlis 1916 oyuncuları ve hakemler, sahaya geldikten bir dakika sonra soyunma odasına geri döndü. Karşılaşmanın hakemi Erdem Demirtaş, maçı tatil etti. Mehmet Sedef, sıcaklık ve saha koşulları nedeniyle sahaya çıkmamalarının temellerini aktardı.

Teknik Direktör Mehmet Sedef, Diyarbekirspor’un şehrin takımı olduğunu vurgulayarak, “Bizim hedefimiz bu takımı bir üst lige çıkarmak. Mezopotamya’nın bu şehrinde 2.5 milyon insan yaşıyor. Bizim stadyumumuz var, neden bu stadyumda oynamıyoruz?” diye sordu. Sedef, şehrin yönetiminden destek talep etti. “Sadece mevcut şartlarda maç yapabilmek için destek istiyoruz. Para ya da başka bir şey istemiyoruz. Bu çocuklarla 20 gündür kamp yapıyoruz ve sadece kendi evimizde oynamak istiyoruz” şeklinde konuştu.

TEPKİLER VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ

Takım kaptanı Ali Fırat Okur da sıcak havanın maç oynamak açısından uygun olmadığını belirtti. “Böyle bir sıcaklıkta futbolcu kardeşlerimiz için büyük bir risk var. Şehrin liderlerinden destek bekliyoruz. Akşam maçı oynamak, böyle sıcaklarda bizim için çok daha iyi olurdu” dedi. Okur ayrıca, zemin ve soyunma odalarının durumunu eleştirerek, sahalarda böyle bir durumla karşılaşmadıklarını ifade etti.