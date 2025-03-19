Diyetisyen Desteğiyle 6 Ayda 24 Kilo Verdi

SAĞLIKLI YAŞAM İÇİN ADIM ATIYOR

Çorum’da yaşayan 59 yaşındaki birey, diyetisyen desteğiyle 6 ayda 24 kilogram zayıfladı. Hipertansiyon hastası Halil Arslan, fazla kiloları nedeniyle karşılaştığı sağlık sorunlarından kurtulmak amacıyla aile hekimine başvurdu. Arslan, kilosunun hipertansiyon tedavisinde ciddi bir engel teşkil ettiğini ve kilo vermenin sağlığını olumlu yönde etkileyeceğini öğrendi.

DIYET PROGRAMI VE TAKİP SÜRECİ

Aile hekiminin tavsiyesiyle Çorum’daki 1 Nolu Sağlıklı Hayat Merkezi’ne yönlendirilen Arslan, burada diyetisyenle görüşmelere başladı. Kendisi için özel bir diyet programı hazırlanan Halil Arslan, düzenli kilo takibiyle birlikte vücut analiz cihazıyla yapılan ölçümlerle desteklendi. 6 aylık dönemde 132 kilogramdan 108 kilograma düşen Arslan, “Bu hizmetten çok memnunum, ihtiyacı olan herkese tavsiye ederim,” diyerek mutluluğunu paylaştı.