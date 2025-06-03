Diyetisyen Selva: “Aşırı Gıda Tüketimi Sorun Yaratabilir.”

ET TÜKETİMİ VE SINIRLAMALAR

Diyetisyen Selva Oturakçıiboğil, Kurban Bayramı döneminde et tüketiminin önemli ölçüde arttığına dikkat çekiyor. Oturakçıiboğil, “Kurban etinin en az 24 saat dinlendirilmeden tüketilmemesi gerekiyor” diyerek, bayram süresince aşırı gıda tüketiminin sindirim sorunlarına yol açabileceğini vurguluyor. Bunun yanında, sağlıklı beslenme ve egzersizin de önemi üzerinde duruyor.

SAĞLIKLI KAHVALTI HAZIRLIĞI

Oturakçıiboğil, bayram sabahında hafif bir kahvaltı ile başlanması gerektiğini belirtiyor. “Yumurta, domates, salatalık, yeşillik ve bol lif içeren bir kahvaltı tercih edilmeli” diyor. Bunun yanı sıra, yağlı etlerden kaçınılması gerektiğini ve etlerdeki görünür yağların ayrılması gerektiğini ifade ediyor. Ayrıca, yeni kesilmiş et yerine dinlendirilmiş etlerin tercih edilmesi konusunda uyarıda bulunuyor.

SEBZE VE SU TÜKETİMİNİN ÖNEMİ

Kurban eti ile birlikte mutlaka salata ve sebze tüketilmesi gerektiğini dile getiren Oturakçıiboğil, sebze ve su tüketiminin sindirimi kolaylaştırdığını belirtiyor. “Etin yanında bol sebze ve yeterli su tüketimi, şişkinlik ve hazımsızlık gibi rahatsızlıkların önüne geçebilir” şeklinde konuşuyor. Ayrıca, etin en az 24 saat dinlendirilmesinin şart olduğuna dikkat çekiyor.

YÜRÜYÜŞLER VE DİĞER ÖNERİLER

Oturakçıiboğil, öğünlerden sonra 20 dakikalık yürüyüşlerin sindirime destek olacağını, rezene, zencefil ve papatya çaylarının da faydalı olabileceğini aktarıyor. Ayrıca, tatlı tercihleri konusunda da uyarıda bulunuyor. “Şerbetli ve ağır tatlılar yerine sütlü ya da meyveli tatlılara yönelmeliyiz” diyor. Günde bir kez tatlı tüketmenin, aşırı kalori alımını önlemeye yardımcı olacağını da ifade ediyor.