Diyetisyen Zeynep Rümeysa Halıcı, Kurban Bayramı’nda et tüketimi önerilerini aktardı

SAĞLIKLI ET TÜKETİMİ İÇİN DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER

Kurban Bayramı’nda sağlıklı et tüketimi, kurbanlık hayvanın seçim sürecinden başlayarak kesim aşaması, dinlendirme ve saklama koşullarına kadar birçok aşamada özen gösterilmesi gereken bir konu. Diyetisyen Zeynep Rümeysa Halıcı, bu süreçte dikkat edilmesi gereken hususları değerlendirdi. Halıcı, “Doğru hayvan seçimi hem dini vecibelerin hem de insan sağlığının gereğidir.” diyerek, kurban ibadetinin en temel adımının sağlıklı bir hayvan seçimi olduğunu belirtti.

KESİM ÖNCESİ HAZIRLIKLARIN ÖNEMİ

Kurbanlık hayvanın kesimi öncesinde 6-12 saat dinlendirilmesi gerektiğini açıklayan Halıcı, bu sürecin hayvanın fiziksel yorgunluğunu azalttığını ve etin kalitesini artırdığını ifade etti. Kesim öncesinde hayvana sadece su verilmesi gerektiğini vurgulayan Halıcı, “Mide ve bağırsakların dolu olması kesim sırasındaki kirlenme riskini artırır.” bilgisini paylaştı.

ETİN DİNLENDİRİLMESİ GEREKİYOR

Kurban etinin kesildikten hemen sonra değil, dinlendirildikten sonra tüketilmesi gerektiğini belirten Halıcı, bu süreçte etin iç sıcaklığının 7 santigrat derecenin altına düşmesi gerektiğini de aktardı. “Etin minimum 6 saat, ideal olarak 12-24 saat dinlendirilmesi gerekir,” diyen Halıcı, bu durumun etin sertleşmesini önlediğini ve sindirim süreçlerini kolaylaştırdığını açıkladı.

SAKLAMA KOŞULLARI VE PORSİYON KONTROLÜ

Kurban etinin saklanması konusuyla ilgili de ipuçları veren Halıcı, kısa süreli saklamalar için buzdolabının, uzun süreli saklamalar için derin dondurucunun tercih edilmesi gerektiğini dile getirdi. “Buzdolabında 0-4 santigrat derecede 2-3 gün saklanabilir.” diyen Halıcı, etlerin hava geçirmez kaplarda veya yağlı kağıda sarılarak korunması gerektiğine dikkat çekti. Porsiyon kontrolünün önemi konusunda da bilgi veren Halıcı, “Yetişkin bireylerde günlük 100-150 gram kırmızı et tüketimi önerilir.” şeklinde bir tavsiyede bulundu.