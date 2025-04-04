“Dizel Araç Sahipleri Yeni Vergiyle Karşılaştı.”

DİZEL MOTORLARA KARŞI ARTAN DİRENİŞ VE YENİ DÜZENLEMELER

Ülkemizde ve dünyada son yıllarda dizel motorlu araçlara karşı ciddi bir tepki oluşuyor. Motorin (mazot) ile çalışan bu araçların çevreye verdiği zarar nedeniyle özellikle Avrupa’da kullanımları giderek azalıyor. Türkiye dahil pek çok ülke, dizel araçlar için ek kısıtlamalar ve yeni düzenlemeler getiriyor.

DİZEL ARAÇLARA EK VERGİ UYGULAMASI GELİYOR

Yürürlüğe girecek yeni düzenlemeler kapsamında dizel araç sahipleri ek vergi ödemek zorunda kalacak. Bu uygulamanın temel nedeni, dizel motorların yarattığı çevre kirliliğini azaltmak ve elektrikli araçlara geçişi hızlandırmak olarak gösteriliyor.

AVRUPA’DA 2030 YILINA KADAR DİZEL ARAÇLAR YASAKLANIYOR

Avrupa Birliği’nin aldığı karara göre, 2030 yılına kadar birçok Avrupa kentinde dizel otomobillerin tamamen yasaklanması planlanıyor. Bu durum, otomobil üreticilerini de etkilemiş durumda. Birçok marka, çevre dostu politikalar ve artan yasaklar nedeniyle dizel motorlu araç üretimini durdurma kararı aldı.