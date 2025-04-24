Dizel Araçlara Yasak Geldi

DİZEL ARAÇLARA KARŞI SAVAŞ BAŞLADI

Son yıllarda dizel otomobillerle ilgili büyük bir mücadele içindeyiz. Bu mücadelede birçok otomobil üreticisi, dizel motorlu araçları üretmeyi durdurmak zorunda kaldı. Şu an dizel motora sahip araç üreten marka sayısı oldukça sınırlı bir hale gelmiş durumda. Bu markalardan bazılarının ise Avrupa ülkeleri tarafından yasaklandığı biliniyor.

Bu gelişmeler, çevreye en fazla zarar veren dizel motorların yollardan tamamen kaldırılmasını hedefleyen yeşil dünya projesinin bir parçası. Ancak, bu durumun makul bir çözüm olup olmadığı gündeme geliyor. İlk bakışta bu yaklaşım mantıklı bir çözüm gibi görünse de hedef sadece yeni üretilen dizel araçlarla sınırlı değil.

Asıl hedef, trafikte mevcut olan dizel araçları da tamamen ortadan kaldırmak. Bu doğrultuda atılan adımlar, iklim değişikliğiyle mücadele ve çevre kirliliğinin önlenmesi açısından kritik bir öneme sahip.