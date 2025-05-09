Dizi, 1990 İstanbul’unu Anlatıyor

İSTANBUL’DA GEÇEN BİR DÖNEMİ ANLATAN DİZİ

1990’lı yılların İstanbul’unu gözler önüne seren ve modern bir Köroğlu hikayesi sunan dizi, izleyicilerin dikkatini çekiyor. İzleyiciler, “Bir Zamanlar İstanbul” dizisini canlı olarak izleyebilir. Bu dizinin içeriği ise şöyle şekilleniyor: Daha fazla büyümek isteyen Kenan Gencer, işlerini güvence altına almak için Emniyet Müdürü Çetin ile ortaklık yapıyor. Ancak Kenan’ın adamı Celal, işini yürütmek amacıyla İlyas Usta’nın çalıştığı atölyeyi almak istiyor. İlyas Usta’dan gelen olumsuz yanıt sonrasında bir saldırı düzenleniyor.

VİCDAN MUHASEBESİ VE İNTİKAM PLANI

Saldırı sonucunda hayatı alt üst olan Ali, bu olayın peşine düşüyor ve bir tanığa ulaşmayı başarıyor. Ancak tanık, Celal’in adamları tarafından öldürülmeden onunla görüşemiyor. Ali, katillerden birini konuşmaya zorlamak üzereyken, Celal’in diğer adamları tarafından ağır bir şekilde dövülüyor ve sokak ortasında bırakılıyor. Artık bir Köroğlu’nun doğma zamanı geliyor. Dizinin yapımında Metin Günay ve Volkan Keskin yönetmenlik yaparken, senaryo Mehmet Bozdağ, Birol Tezcan ve A. Kadir İlter tarafından kaleme alınıyor. Başrollerde Cihangir Ceyhan ve Alina Boz yer alıyor; onlara Hüseyin Avni Danyal, Murat Daltaban ve Şebnem Dönmez gibi önemli isimler eşlik ediyor.

GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE YANSIMALAR

Dizinin seti, dönemin İstanbul’una gerçek bir atmosfer yaratmak için özenle tasarlandı. Bozdağ Film Platoları’nda, 90’lı yılların sokakları, binaları ve yaşam tarzları detaylı bir şekilde yeniden inşa edildi. Dizi çekimleri İstanbul’un Balat, Fatih, Beyoğlu ve Galata gibi semtlerinde gerçekleştiriliyor. Her ne kadar dizi gerçek bir hikaye anlatmasa da 90’lı yılların toplumsal gerçekliklerinden izler taşıyor. Bekir’in kaybı, Ali’yi büyük bir vicdan muhasebesinin içine sürüklüyor ve Külhan’a karşı büyüyen bir intikam ateşini tetikliyor. Ali’nin intikamını ateşleyen Çetin’in sinsice kurduğu oyunlar, olayların gidişatını değiştiriyor.

SIRLAR VE İHANETLER ORTAYA ÇIKIYOR

Kaçakçılık ve ihanet dolu sırlar bir bir gün yüzüne çıkarken, Ali’nin gerçekleştirdiği operasyonlar dengeleri sarsıyor. Külhan’ın yeni saldırısı ise Ali ve Seher’in ailesinin üzerini karanlığa buluyor. Bu karmaşık durum devam ederken, Çetin avcı olarak mı kalacak, yoksa kendi tuzağında av mı olacak? Tuna Ailesi’nde Gökhan’ın hızlı yükselişi ve Çiğdem’in tutumu, Fidan’ın içindeki şüpheleri daha da derinleştiriyor. Ferhat’ın hikayesi, Emin için yeni bir kapı açarken, Özlem kendi duygularıyla yüzleşmeye başlıyor.

AİLELER ARASINDAKİ ÇATIŞMALAR

Dernek içinde dergi çalışmaları yoğun bir şekilde ilerlerken, Aygül ve Gökçe arasında gerginlikler yaşanıyor ve Metin bu çatışmaların merkezinde yer alıyor. Ali ve Seher’in ailelerinin bir araya gelişi, Elif’te derin bir üzüntü yaratıyor ve sevdiği insanlardan uzaklaşmaya yöneltiyor. Fidan ve Jale, bu durumu istemediklerini kendi yollarıyla göstermeye çalışıyor. Ali ile Seher, birlik olabilmek için yalnızca dış düşmanlarla değil, aileleriyle de mücadele etmek zorunda kalıyorlar. İzleyiciler, “Bir Zamanlar İstanbul” dizisini TRT 1 platformları aracılığıyla izleyebilirler.