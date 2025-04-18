Dizi, 1990’lar İstanbul’unu Yansıtıyor

1990’LI YILLARDAN İSTANBUL’UN Hikayesi

1990’lı yılların İstanbul’unu anlatan ve modern bir Köroğlu hikayesi sunan dizi izleyiciler tarafından büyük ilgi görüyor. Dizinin konusu, büyümek için silah ticaretine yönelen Kenan Gencer’in etrafında şekilleniyor. Kenan, işini sağlamlaştırmak amacıyla Emniyet Müdürü Çetin ile iş birliği yapıyor. Ancak Kenan’ın adamı Celal, İlyas Usta’nın çalıştığı atölyeyi depo olarak kullanmak istiyor. İlyas Usta bu isteği kabul etmediğinde bir saldırı düzenleniyor. Bu olaydan sonra hayatı altüst olan Ali, olayı araştırmaya başlıyor ve bir tanığa ulaşmayı başarıyor; ama tanık, Celal’in adamları tarafından öldürülüyor. Ali, katillerden birini konuşturmak isterken başka bir saldırıya uğrayarak sokakta ağır yaralı şekilde bırakılıyor. Böylece yeni bir Köroğlu’nun doğuşu başlıyor.

DİZİNİN YAPIM DETAYLARI

Dizinin yönetmenliğini Metin Günay ve Volkan Keskin üstleniyor. Senaryosunu ise Mehmet Bozdağ, Birol Tezcan ve A. Kadir İlter yazıyor. Cihangir Ceyhan ve Alina Boz’a, Hüseyin Avni Danyal, Murat Daltaban ve Şebnem Dönmez gibi isimler eşlik ediyor. Dizinin seti, 1990’ların İstanbul’unu yansıtmak amacıyla özel olarak tasarlandı. Bozdağ Film Platoları’nda, dönemin sokakları, binaları ve yaşam tarzı detaylı bir şekilde yeniden inşa edilmişken, İstanbul’un Balat, Fatih, Beyoğlu ve Galata gibi semtlerinde de çekimler gerçekleştiriliyor. Dizi, tamamen gerçek bir hikaye olmasa da 90’lı yılların toplumsal gerçekliklerinden izler taşıyor.

ALI’NIN MÜCADELESİ VE ENGELLER

Ali, her adımında karanlık güçler tarafından izlenmesine rağmen, memleketin kaderini değiştirecek kaseti ele geçirmeyi başarıyor. Bir yandan bu kaseti TRT’ye ulaştırmaya çalışırken, diğer yandan dostlarıyla birlikte kasette adı geçen mühendisleri koruma çabasına giriyor; fakat mühendisler yalnızca onun peşinde değil. Külhan da mühendislerin peşindeyken, kendisinin de tehdit altında olduğunun farkında değil. Ali ve dostları, kim avcı kim av olacak sorusunun cevabını ararken, Ogün de babasının intikamını almak için yanıyor. Kenan’ın ölümü, derinlerdeki çatışmayı da alevlendiriyor. F-16 yerel modernizasyon yazılım projesinin Yunanlılara verilmek istenen mühendislerin isimleri ifşa olabilecek mi? Seher ise emniyet sorgusu sırasında dimdik durarak babası Çetin’e karşı çıkar ve Ali’nin masumiyetine inancını sürdürüyor. Ali, sadece ülke mücadelesi vermekle kalmayıp Seher’in özgürlüğü için de uğraşıyor. Ancak, aşıkları bekleyen birçok engel var.

Bir Zamanlar İstanbul dizisini TRT 1 platformlarından izlemek mümkün.