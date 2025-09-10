Dizi, Anne Ve Babalarını Kaybeden Kardeşler

ALTILI KARDESİNİN HAYAT MÜCADELESİ

Dizi, anne ve babalarını bir gecede kaybeden altı kardeşin yaşamları üzerindeki zorluğun izlerini taşıyor. Azize (Hazal Subaşı), Cemo (Kaan Mirac Sezen), Zeliha (Doğa Bayram), Fidan (Ece Bağcı), Samet (Umut Kaplıca) ve Balım (Züleyha Yıldız), tüm sıkıntılara rağmen birbirlerine yaslanarak hayata tutunmaya çalışıyor ve yaşamlarını sürdürmenin yollarını arıyorlar.

YENİ BÖLÜM FRAGMANI HAKKINDA

Dizinin yeni bölümüyle ilgili fragman henüz yayınlanmadı. İzleyiciler, “Sahipsizler” dizisinin yeni tanıtımını Star TV’nin resmi platformlarından takip edebilme imkanına sahip.

KARDEŞLER ARASINDAKİ BAĞLAR VE YENİ GELİŞMELER

Azize, Cemo ve Zeliha; daha küçük kardeşleri Fidan, Samet ve Balım’ı korumak için büyük yükümlülükler alıyor. Mardin’de başlayan temiz bir aşk hikâyesi, İstanbul’un zorlu yaşam koşullarında farklı bir yön alıyor ve kardeşlerin hayatları geri dönülmez bir biçimde değişiyor. Aile bağları, dayanışma ve umudun gücünü konu alan “Sahipsizler”, seyircisine yoğun duygularla dolu bir drama sunuyor.

TANILAR VE KARAKTERLER

Dizinin karakterleri arasında Mina Derman (Melis), Turgut Tunçalp (Haşmet Kılıç – dizinin ana düşmanı), Reha Özcan (Cevdet / Aslan Abi), Enes Koçak (Yusuf Kılıç) gibi isimler yer alıyor. Kardeşler, düğün heyecanı yaşarken hayatlarına sevindiren gelişmeler de gündeme geliyor. Meryem, kendisine haksızlık yapıldığına inanarak öfkesini büyütür ve bunun hesabını sormak için harekete geçiyor. Hamiyet’in gözünden düştüğünü fark eden Yavuz, tüm günahı Devran’a yükleyerek ona karşı büyük bir nefret beslemeye başlıyor. Ayrıca geçmişte Vahap yüzünden yaşanılan acıların intikamını almak için Fırat bir plan yapıyor. Azize, Devran ve kardeşler mutluluk dolu bir gün geçirmekle birlikte, henüz onları bekleyen tehlikenin farkında değiller.