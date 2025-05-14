Dizi Eleştirileri Sosyal Medyada Yayıldı

DİZİDEKİ YAKINLAŞMA TEKNİKLERİ

Altı bölümlük yapımda cinsel terapist Dr. Danielle Harel ve Celeste Hirschman, 12 bakireye beden farkındalığı, mahremiyet ve temas gibi konularda rehberlik yapıyor. İkinci bölüm, Salı akşamı yayınlanarak izleyicilerle buluştu. Bu bölümde katılımcılar, ikili eşleşmelerle masaj yaparak aralarındaki bağı güçlendirmeye çalıştı. Ancak bölümdeki bazı anlar, sosyal medyada büyük tartışmalara neden oldu.

MÜDAHALELER VE TEPKİLER

Masaj sırasında Charlotte, partneri Jason’ın sırtındaki izlere dikkat çekerek, “Bu berbat çatlak izleri neden var?” diyerek sert bir tepki gösterdi. Jason, ruh haline tepki veremeyerek, “Bilmiyorum. Gerçekten ‘berbat’ mı dedin?” şeklinde cevap verdi. Charlotte bununla yetinmeyip, “Acı verici görünüyor, sanki tırmalanmışsın gibi,” diyerek eleştirilerine devam etti. Sonrasında, “Sıkıldım artık,” diyerek masajı bırakıp yer değiştirdi. Jason, Charlotte’un koluna masaj yapmaya başlamasının ardından, seansa enerji katmak amacıyla şaka yaptı: “Sanki koluna kötü bir şey yapıyorum.” Bu espri sonrası Charlotte seansı aniden sonlandırarak, “Artık kesinlikle durmanı istiyorum,” dedi.

SOSYAL MEDYA TEPKİLERİ

Bölüm sonunda deneyimlerini paylaşan Jason, yaşananları “Bu tam bir felaketti,” diyerek tanımladı. “Gömleğimi bile çıkardım. Belki bu kadar aşağılanmasaydım daha iyi hissederdim,” eklemesiyle düşüncelerini pekiştirdi. Programın ikinci bölümü, sosyal medya platformu X’te sert eleştirilerle karşılaştı. Kullanıcılar, programı “sömürücü”, “rahatsız edici” ve “aşağılayıcı” olarak tanımlarken, bazıları Virgin Island’ı “televizyonun yeni dibi” olarak nitelendirdi. Diziyi izleyen birçok kişi, bu deneyimi “tam anlamıyla işkence” olarak değerlendirdi.