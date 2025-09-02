Dizi, Halit Özgür Sarı ve Özge Yağız’la. Salı 20.00’de ATV’de yayınlıyor. Gözleri KaraDeniz yeni bölüm mevcut mu?

DİZİ DEVRİMİ: GÖZLERİ KARA DENİZ YENİ BÖLÜMLERİYLE ATVD’İ ZIPLATIYOR

Başrollerinde Halit Özgür Sarı ve Özge Yağız’ın yer aldığı dizi, izleyicileri ilk dakikadan itibaren duygusal bir yolculuğa davet ediyor. Her Salı saat 20.00’de ATV ekranlarında izleyicisiyle buluşan “Gözleri KaraDeniz”, etkileyici hikâyesiyle dikkat çekiyor. “Keşke başka bir dünya olsaydı” cümlesiyle başlayan yapımda, Karadenizli denizci Azil Kaptan, uzun bir seferin ardından memleketi Rize’ye geri dönüyor. Ancak gemisinde karşılaştığı yasa dışı duruma kayıtsız kalamaz ve sonuç olarak güçlü bir düşman kazanır.

AİLELER ARASINDAKİ BAĞLAR VE GİZLİLER

Bu sırada İstanbul’da yaşayan Rizeli köklü Maçari ailesinin varisi Mehmet Maçari cezaevinden çıkar. Mehmet, sevdiği kadın ve ailesi için hayati kararların eşiğine gelir. Rize’de iş için bulunan Güneş Aydınay, Azil’in yardımını almak durumunda kalır. Bu tanışıklık, ikisini de geçmişleriyle yüzleştirirken, farkında olmadan geleceklerini de şekillendirecektir. Öte yandan, Osman Maçari’nin yıllardır gizlenen sırrının ortaya çıkmasıyla birlikte, Maçari ailesi için geri dönülmez bir yol başlar.

GÜÇLÜ KADRO, UNUTULMAZ HİKÂYE

Dizinin kadrosunda Halit Özgür Sarı ve Özge Yağız’ın yanı sıra Mehmet Özgür, Yonca Şahinbaş, Mustafa Açılan, Erol Babaoğlu, Ebru Aykaç, Eren Ören, Osman Albayrak, Onur Özaydın, Gizem Arıkan, Berk Ali Çatal, Türkü Su Demirel, Özgür Çınar Deveci ve Ayten Uncuoğlu gibi oldukça yetenekli isimler yer alıyor. “Gözleri KaraDeniz” yalnızca güçlü öyküsüyle değil; Karadeniz’in eşsiz doğası, müzikleri, horon kültürü ve romantik atmosferiyle de öne çıkıyor.

GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE DÜĞÜMLER

Rize’de büyüyen Azil, denizle iç içe bir yaşam sürmüş ve denizin çocuğu olmuştur. Aslında öz babaannesi olduğunu bilmediği Asiye Ana’nın gölgesinde büyümüş, annesi bildiği Sabriye’nin yanında yetişmiştir. Güneş, bir kazada anne ve babasını kaybettikten sonra kardeşi Yunus’la birlikte teyzesi Nermin’in yanında büyür. Avukat olma yolunda ilerlerken, kardeşine annelik yapar. Mehmet’in sevdiği kadın ise, Nermin’in gelinidir; fakat Güneş kendi kimliğini bulmakta zorluk çeker.

Osman, Asiye ve Lütfü’nün tek çocuğu olarak, babasının ilgisizliği ve yasak aşkı nedeniyle bambaşka bir kişiliğe bürünür. Geleneksel Karadeniz kadını Asiye, eşine sadık kalmış; ancak ihanete uğramıştır. Oğlu Osman’ı tek başına büyütür. Nermin, hayallerinde hep İstanbul’a taşınmayı arzularken, Osman ile evlenerek Maçari ailesinin bir parçası olmuştur.

İLİŞKİLER VE SIRLARIN ÖNEMİ

Mahalledeki tetikçisi Sado, zamanla ailenin en güvenilir adamı haline gelir. Osman’ın üvey kardeşi Havva, Sado’ya aşık olur. Azil’in kardeşi gibi büyüyen Dursun, hayatının her anında onu yalnız bırakmaz. Yangında ailesini kaybeden Kınalı, Osman ile hapiste tanışarak onunla bağ kurar ve aile şirketinde önemli bir rol üstlenir. Osman ve Nermin’in kızı Fatoş, annesiyle mesafeli, fakat babasına hayran olarak yetişir. Hırslarına yenik düşen Ayla, Maçari ailesine girmeye çalışırken Mehmet’in sağ kolu Sancar, onun yanında büyüme fırsatı bulur. Güneş’in küçüklüğünden itibaren koruyucusu olan Yunus, ablasına adeta anne gibi yaklaşır ve hayatlarının bir parçası haline gelir.