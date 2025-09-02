Dizi, Halit ve Özge ile başlıyor. Her Salı ATV’de yayınlanıyor. Gözleri KaraDeniz’in bağı var mı? Azil, Rize’ye dönüyor. Güneş, Azil’in yardımını alıyor. Maçari ailesinin sırrı ortaya çıkıyor

YENİ DİZİDE BAŞROLDEN DİKKAT ÇEKİCİ YOLCULUK

Başrollerinde Halit Özgür Sarı ve Özge Yağız’ın yer aldığı dizi, izleyicileri ilk dakikalarında duygusal bir yolculuğa çıkarıyor. Her Salı saat 20.00’de ATV ekranlarında yayınlanıyor. “Keşke başka bir dünya olsaydı” ifadesiyle başlayan hikâye, Karadenizli denizci Azil Kaptan’ın uzun bir seferden sonra memleketi Rize’ye dönmesiyle başlıyor. Ancak gemisinde karşılaştığı yasa dışı olaya kayıtsız kalamaz ve bu durum ona güçlü bir düşman kazandırıyor. Bu sırada İstanbul’da yaşayan Rizeli Maçari ailesinin varisi Mehmet Maçari cezaevinden çıkıyor. Mehmet, hem sevdiği kadın hem de ailesi için önemli kararların eşiğindedir.

GEÇMİŞİN AĞIR YÜKÜ VE YENİ BAĞLANTILAR

Rize’de iş nedeniyle bulunan Güneş Aydınay, tesadüfen Azil’in yardımını alıyor. Bu tanışıklık, kısa sürede ikisini de geçmişleriyle yüzleştirirken, gelecekteki yollarını da şekillendirecektir. Ayrıca, Osman Maçari’nin uzun yıllar gizlediği sırrın duyulmasıyla Maçari ailesi için geri dönülemez bir yol başlıyor. Dizinin yeni bölümleri ATV’de yayınlanıyor ve izleyiciler bölümleri ATV’nin resmi yayın kanallarından takip edebiliyor. Dizide Halit Özgür Sarı ve Özge Yağız’ın yanı sıra Mehmet Özgür, Yonca Şahinbaş, Mustafa Açılan, Erol Babaoğlu, Ebru Aykaç, Eren Ören, Osman Albayrak, Onur Özaydın, Gizem Arıkan, Berk Ali Çatal, Türkü Su Demirel, Özgür Çınar Deveci ve Ayten Uncuoğlu gibi başarılı oyuncular yer alıyor.

GÜÇLÜ ÖYKÜ VE KÜLTÜREL ÖGELER

“Gözleri KaraDeniz”, sadece güçlü öyküsüyle değil; Karadeniz’in eşsiz doğası, müziği, horon kültürü ve romantizmiyle de dikkat çekiyor. Rize’de büyüyen Azil, denizle iç içe bir hayat sürüyor. Anne bildiği Sabriye’nin yanında, aslında öz babaannesi olduğunu bilmediği Asiye Ana’nın gölgesinde büyümüştür. Güneş, bir kazada ailevi kayıplar yaşadıktan sonra kız kardeşi Yunus’la birlikte teyzesi Nermin’in yanında büyüyor. Avukat olma hayaliyle, kardeşine annelik yapıyor ve Mehmet’in sevdiği kadın, Nermin’in gelini oluyor; ancak kendisi olabilmekte zorluk yaşıyor.

AİLELER ARASINDAKİ BAĞLAR VE SIKINTILAR

Asiye ve Lütfü’nün tek çocuğu Osman, babasının ilgisizliği ve yasak aşkı sebebiyle farklı bir kişiliğe bürünüyor. Geleneksel Karadeniz kadını Asiye, eşine bağlı bir hayat sürmüş, fakat ihanete uğramıştır. Oğlu Osman’ı tek başına büyütmüştür. Annesinin güvencesi olan Mehmet, babası Osman ile mesafeli bir ilişki kurmuştur. Nermin’in hayali hep İstanbul’a taşınmaktır ve Osman ile evlenerek Maçari ailesinin parçası olmuştur. Nermin’in babası Muzaffer’in yanında çalışan Sado, zamanla ailenin tetikçisi ve güvenilir bir adamı haline geliyor. Osman’ın üvey kardeşi Havva, Sado’ya aşık olmuştur. Azil’in kardeşi gibi büyüdüğü Dursun, hayatının her anında onunla beraber olmuştur. Kınalı, Osman ile hapiste tanıştıktan sonra ona bağlanıyor. Finans ve matematik alanına ilgisi yüksek olan Kınalı, aile şirketinde etkili bir rol üstleniyor. Osman ve Nermin’in kızı olan Fatoş, annesiyle mesafeli, babasına ise hayran bir şekilde büyüyor. Hırslı olan Ayla, Maçari ailesine girmek için çaba sarf ediyor. Ayrıca Mehmet’in sağ kolu ve sırdaşı Sancar, küçük yaşlardan itibaren onun yanında yer alıyor. Güneş’in kardeşi Yunus ise geçirdiği kazadan dolayı ablasına anne gibi bakıyor. Mehmet’in böbreğini alınca, adeta onun karakterini de taşımaya başlıyor.