Dizi Kadrosunda Ünlü İsimler Var

DİZİ KADROSU VE BAŞLANGIÇ HİKAYESİ

Başrollerini Ulaş Tuna Astepe ile Devrim Özkan’ın üstlendiği dizinin kadrosunda, Gözde Seda Altuner, Seren Şirince, Serkan Tınmaz, Gözde Türker, Eslem Akar, Burç Kümbetlioğlu, Onur Büyüktopçu, Hivda Zizan Alp, Gökay Müftüoğlu, Eda Gürkaynak, Selçuk Borak, Batuhan Ekşi, Ayşe Tunaboylu ve Levent Ülgen gibi pek çok başarılı isim yer alıyor. Komedi türündeki “Çift Kişilik Oda”da, Küçük yaşta ebeveynlerini kaybeden Nilüfer’in (Devrim Özkan) en büyük hayali, anne babasının sahibi olduğu Lutesya Otel’de çalışmaktır.

KARAKTERLERİNİ BEKLEYEN SÜRPRİZLER

Otelin mirasçılarından Kaan (Ulaş Tuna Astepe), yıllar sonra üvey ablası Sevil’in (Gözde Seda Altuner) hakim olduğu otele intikam almak amacıyla geri döner. Bu gelişme, Nilüfer ve Kaan’ın yollarının kesişmesine neden olan bir dönüm noktası olur. Kaan, geçirdiği panik atak sonrasında Nilüfer’e daha da yaklaşır fakat ona karşı hislerinden kaçarak uzak durmaya çalışır. Nilüfer otelin yüzü haline gelince, Kaan’ın Bursa planlarına dahil olur ve bu durum onları beklenmedik maceralara sürükler.

Bu sırada Kaan’la Bursa’ya gitmeyi düşünen Gamze de onların peşindedir. Nilüfer, Gamze’yi Kaan’ın ona aşık olduğuna inandırmıştır. Kaan, Gamze’yi uzak tutması için Nilüfer’i görevlendirir. Ancak Gamze, Kaan ile yakınlaşmak için her fırsatı değerlendirmektedir. Aynı zamanda Kaan, otelde 50 kişinin işten çıkarılması gerektiğini açıklar. Sevil ve Kaan’ın arası giderek gerilmektedir ve tüm çalışanlar Kaan’dan nefret etmektedir. Nilüfer, arkadaşlarını işten çıkmaktan kurtarmak için bir plan üzerinde çalışır. Fakat, her şeyin planladığı gibi gitmeyeceği aşikardır. “Çift Kişilik Oda” dizisini NOWTV platformlarından canlı izleyebilirsiniz.