Dizi: Kral Kaybederse Nerede Çekildi?

DUYGULARLA DOLU BİR HİKAYE

Aşkın ihanete, gücün zayıflığa ve kazananın kaybedene dönüşmesine tanıklık eden bu serüven, izleyiciyi ekrana çekiyor. Çünkü “kralın ne kaybedeceğini bilmek, hikâyenin sadece başlangıcı.” Başarılı bir oyuncu kadrosuna sahip olan dizide Halit Ergenç, Merve Dizdar, Aslıhan Gürbüz, Nilperi Şahinkaya, Murat Garipağaoğlu, Cenan Çamyurdu, Nalan Kuruçim, Fulden Söğüt Etik, Ezgi Ulusoy, Ferhan Gülşah Varlıoğlu, Cihan Talay, Ayşen Gürler, İdil Yener, Ali Rıza Kubilay ve Ferhat Yılmaz rol alıyor.

ÇEKİM YERLERİ VE İZLEYİCİ İLGİSİ

Kral Kaybederse dizisinin çekimleri, İstanbul’un çeşitli semtlerinde gerçekleştiriliyor. “İstanbul’da hangi semtlerde çekildiği ve dizinin atmosferine dair merak edilen sorular, izleyicilerin ilgisini çekiyor.” Dizinin konusunun hırs, güç, aşk ve ihanetle dolu bir hikaye olması, Kenan Baran’ın düşüşünü ve bu düşüşle birlikte sürüklenen hayatları gözler önüne seriyor. İzleyiciler, ‘kralın’ neden kaybettiğini sorgulamaya davet ediliyor.

YAZARIN GÖZÜNDEN İNSAN RUHU

Kral Kaybederse, Gülseren Budayıcıoğlu’nun aynı adlı romanından uyarlanmıştır. “Bu roman, yazarın danışanlarından dinlediği gerçek hikayelerden ilham alınarak yazılmıştır.” Psikolojik ve duygusal derinlikleriyle dikkat çeken kitap, insan ruhunun karmaşık yönlerini ortaya çıkarıyor. Kral, “her istediğine, istediği anda sahip olabileceğine” inanıyor. Ancak “kaybetmek” sözlüğünde yer almıyor; oysa krallığının kalın duvarları arasında korkan, kaybetmekten çekinen bir çocuk gizleniyor.

KRAL VE KRALİÇE ARASINDAKİ ÇATIŞMA

Kenan Baran’ın zarif ama kırılgan eşi Handan, “sevgiye olan açlığı” ile Kenan’a bağımlı hale geliyor. Aldatıldığını öğrenmesiyle “hayatının seçimini yapmak zorunda kalacak.” Handan, kendisini mi seçecek yoksa bağımlı olduğu adamın büyüsüne mi kapılacak? Yoksul bir ailenin en küçük kızı olan Fadi ise, “hayatı boyunca ailesine yetememe duygusuyla mücadele ediyor.” Kenan’la karşılaşması, hayatında bir dönüm noktası oluşturuyor.

İÇSEL ÇATIŞMALAR VE SIRLAR

Handan’ın en yakın arkadaşı, güçlü görüntüsü altında kocaman bir boşluk taşırken, bu boşluk “tutkuları onu içsel bir çatışmaya ve riskli bir yolculuğa sürüklüyor.” Düğün sırasında Kenan’ın kaybolması ve dedikoduların artması, “kırmızı alarm” durumuna dönüşüyor. Kenan ise, “handan’ın gidişine sessiz kalamayacak.” Özlem, Kenan’ı bulamamanın paniğini yaşarken, Fadi ve Güllü arasındaki karmaşa derinleşiyor. Kral Kaybederse, izleyiciye güç, hırs, aşk ve ihanetin karmaşasına dair ilginç bir hikaye sunuyor.