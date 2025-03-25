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Dizi ‘Piyasa’ Erken Final Yapıyor

TELEVİZYON DÜNYASINDA YAPRAK DÖKÜMÜ DEVAM EDİYOR

Televizyon sektöründe önemli bir gelişme yaşandı. Kanal D’nin iddialı bir başlangıçla ekranlara getirdiği Piyasa dizisi, final kararı aldı. Medya ve magazin dünyasının entrikalarını işleyen dizi, başarılı kadrosuna rağmen reytinglerde beklenen başarıyı yakalayamayarak sona geldi.

PİYASA DİZİSİ ERKEN FİNAL YAPMA KARARI ALDI

Gazeteci Birsen Altuntaş’ın haberine göre, başrollerinde İlayda Alişan ve Alp Navruz’un bulunduğu Piyasa dizisi, “medya, magazin ve dizi dünyasındaki aşk, ihanet ve güç mücadelesini izleyiciyle buluşturacak” sloganıyla yayın hayatına başladı. Dizi, 6. bölüm itibarıyla ekran serüvenini sonlandıracak. 22 Şubat’ta izleyiciyle buluşan dizi, güçlü oyuncu kadrosuyla dikkat çekmesine rağmen, düşük reytingler nedeniyle erken final yapacak diziler arasında yer aldı. Dizi, medya, magazin ve dizi dünyasındaki aşk, ihanet ve güç savaşlarını izleyiciye sunmak üzere oluşturuldu. Beklentilerle yola çıkan proje, izleyicileri ekran başına çekmeyi başarsa da, arzulanan ilgiyi sürdüremedi.

Çekimlerine Bursa’da başlayan Piyasa dizisi, önümüzdeki haftalarda final bölümüyle ekrana gelecek. Dizinin oyuncu kadrosunda Alp Navruz, İlayda Alişan, Ayça Bingöl, Zuhal Olcay, Damla Colbay, Fırat Altunmeşe, Vural Şahanoğlu, Asya Kasap, Aydan Burhan, Halil Demir, Hilmi Ahıska, Metehan Parıltı ve Yurdaer Okur bulunuyor.

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