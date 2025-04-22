Dizi Sezon Finali Yapıyor

TELEVİZYON SEZONU SONA YAKLAŞIRKEN DİZİ KARARLARI NETLEŞİYOR

2024-25 televizyon sezonunun sonuna yaklaşırken, kanallar dizi projeleriyle ilgili aldıkları kararları netleştirmeye başladı. Reytinglerde başarılı olan diziler yayın hayatına devam ederken, hedeflenen reklam gelirlerini ve izlenme oranlarını yakalayamayan yapımlar birer birer ekranlara veda ediyor. Bu durumdan etkilenen dizilerden biri de sık sık gündeme gelen “Şakir Paşa Ailesi: Skandallar ve Mucizeler” oldu. Normal şartlarda 20 Nisan’da 13. bölümü ile ekrana gelmesi beklenen dizi, düşük reklam gelirleri yüzünden yayınlanamadı.

DİZİDEKİ TALİHSİZLİKLER VE ZORLUKLAR

Başından beri talihsizliklerle anılan “Şakir Paşa Ailesi”, yayın hayatı süresince birçok zorlukla karşılaştı. RTÜK’ten iki kez ceza alan yapım, Şakir Paşa’nın torunları tarafından mahkeme kararıyla yayından kaldırılmasına rağmen taraflar arasında varılan uzlaşma ile yeniden yayına dönmüştü. Ayrıca sette iki kez yangın çıkmıştı. Büyükada’daki yangına müdahale eden yapım amiri Serkan Sükyan, kısa bir süre sonra fenalaşarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

SEZON FİNALİ VE İLETİMLER

Tüm bu gelişmelerin ardından dizi, bu sezon için planlanan 16. bölümde değil, 15. bölümde sezon finali yaparak izleyicisine ara verecek. Kanal ve yapım şirketi, oyuncu ve set ekibine “15. bölüm itibarıyla sezon finali arası olmuştur” bilgisini resmi olarak iletti.