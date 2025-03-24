Dizi Uzak Şehir Fragman Detayları

YENİ BÖLÜMÜN MERAKLA BEKLENMESİ

Her hafta Pazartesi akşamları ekrana gelen dizi, ilginç konusuyla dikkat çekiyor. Dizinin yeni bölümünü merak eden izleyiciler, fragman araştırmalarına başlamış durumda. Peki, yeni bölüm fragman linki var mı?

ALYA’YLA İLGİLİ GİZEMLİ OLAYLAR

Dizide Alya Albora, vefat eden eşinin vasiyetini yerine getirmek için cenazesi ve beş yaşındaki oğluyla Kanada’dan Mardin’deki Albora topraklarına geliyor. Ancak bu yolculuğun geri dönüşü yoktur. Albora ailesinin reisi Cihan Albora, Alya’nın çırpınışlarına kayıtsız kalmasa da, çocuğunu alıp gitmesine izin vermez. Geçmişin karanlığı, saklanan sırlar ve bölgenin gerçeği ile yüzleşen Alya, kendini kocasının ailesiyle büyük bir mücadelenin içinde buluyor.

ALBORA KONAĞI’NDA YÜZLEŞMELER

Alya’nın annesi Albora Konağı’na gelirken, Alboralar’ın başı olmak için mücadele eden ve buna asla vazgeçmeyen Şahin, Cihan’a meydan okuyor. Dizi içindeki Sadakat karakterinin bu kezki planı, Alya’nın annesini konağa getirip Cihan ve Alya ile yüzleştirmek üzerine kurgulanıyor.

GELİŞEN OLAYLAR VE GERİLİM

Dizinin ilerleyişinde Cihan’ın boşanma davasında Alya ile ilgili söylediklerinden sonra, iki karakterin gerçek hislerini ifade etmekten kaçınmaları gerilimi artırıyor. Demir, Zerrin üzerinden Cihan’lardan intikam almaya çalışırken Nare, bu durumu önlemekte başarılı olamıyor. Kaya’dan Zerrin’in Demir ile evleneceğini saklaması iki kardeşin arasını bozarken, Cihan Nare’yi koruyarak onu bu zamana kadar yaşadığı sıkıntılardan kurtarıyor.

İHTİMALİ YÜKSELEN SIRLAR

Alya ve Cihan’ın boşanamamasının sonuçları giderek büyüyor. Mine’nin kontrolsüz öfkesi, Uğur ile Cihan’ı karşı karşıya getirirken, Alya da Mine’nin nefretiyle yüzleşmek zorunda kalıyor. Mine, kıskançlığına yenik düşüp Alya’ya zarar vermek için Cihan’ın geçmişteki sırrını ifşa ediyor. Alya, Boran’ın da bildiği bu sırrın peşine düşüp gizlice hareket ederek, Cihan’ın itirafına kadar uzanan bir yolculuğa çıkıyor. Bu itiraf karşısında Alya, Cihan’a karşı eski hislerini yeniden yaşayabilecek mi yoksa onu kalbinin derinliklerine gömecek mi?

OYUNCU KADROSU

Dizinin oyuncu kadrosunda Ozan Akbaba, Sinem Ünsal, Gonca Cilasun, Müfit Kayacan, Alper Çankaya, Ferit Kaya, Sahra Şaş, Dilin Döğer, Atakan Özkaya, İlkay Kayku, Nazmi Kırık, Mine Kılıç, Sinan Demirer, Zeynep Kankonde, Muttalip Müjdeci, Barış Yalçın, Burak Şafak, Mehmet Polat, Yunus Eski, Yaren Güldiken ve Kuzey Gezer gibi önemli isimler yer alıyor.