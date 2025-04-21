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Dizinin Başrolü Aybüke Pusat Ayrıldı

DİZİDEN BEKLENMEDİK AYRILIK

Dizinin başrol oyuncusu Aybüke Pusat, geçtiğimiz haftalarda CHP’nin başlattığı boykot çağrısını desteklediği için kadrodan çıkarıldı. Pusat’ın diziden ayrılmasına dair yeni bilgiler ortaya çıktı. Sezon finaline kadar dizide yer alması planlanan başarılı oyuncunun canlandırdığı Neslihan Tuna karakterinin hikâyesi, alınan bu ani kararla birlikte daha önceki planlara göre çok daha erken bir son buldu.

DUYGUSAL VEDA SAHNESİ

Yapım ekibi, karakterin hikâyesine dram katmak amacıyla, Neslihan’ı “gömerek” diziden çıkardı. Veda sahnesi, dizinin final bölümünde izleyicilerle buluştu. Tolga Sarıtaş’ın canlandırdığı Altay Yalçındağ karakterinin, Neslihan’ın mezarını bulduğu sahneler, ekran başındaki izleyicilere yoğun duygusal anlar yaşattı.

Öte yandan, kulislerde Aybüke Pusat’ın yerine geçecek yeni kadın başrol için çalışmaların başladığı konuşuluyor. Gelen yatırım bilgilerine göre, yeni oyuncunun sezon finalinden önce izleyiciyle tanıştırılması planlanıyor.

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