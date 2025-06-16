Dizinin Oyuncuları Ve Finali Gerçekleşti

GÜÇLÜ İSİMLERİN YER ALDIĞI DİZİ FINAL YAPTI

Kadrosunda Vahide Perçin, Fırat Tanış, Devrim Yakut ve Nilsu Berfin Aktaş gibi yetenekli isimleri barındıran “Şakir Paşa Ailesi: Mucizeler ve Skandallar” dizisi, geçtiğimiz ay yayın hayatına son vererek ekranlara veda etti. Gerek oyunculuk performansları gerekse dönemin atmosferini başarıyla yansıtan prodüksiyonuyla dikkat çeken dizinin başrol oyuncusu Cem Yiğit Üzümoğlu, finalin ardından kısa bir süreliğine gözlerden uzak kalmayı tercih etti.

PAYLAŞIMLARI SONRASI GÖZALTINA ALINDI

Dizi yayın sürecinde sosyal medya üzerinden yaptığı boykot paylaşımları sebebiyle gözaltına alınan ve ifadesinin ardından serbest bırakılan Üzümoğlu, projenin tamamlanmasının ardından geçtiğimiz hafta sevgilisiyle Bodrum’a gitti. Sezon boyunca yoğun bir tempoda çalışan başarılı oyuncu, kısa bir tatil yaparak hem ruhsal hem de bedensel olarak dinlenmeyi tercih etti. Yaz sezonunun açılmasıyla birlikte sahil beldelerine giden ünlüler arasında yer alan Üzümoğlu, İstanbul’a dönüş yaptı.

RAHAT GÖRÜNÜMÜ İLGİ ÇEKTİ

Ünlü oyuncu, dönüş yolunda halk arasında olmayı tercih etti ve İstanbul metrosunda görüntülendi. Spor tarzı, rahat kıyafetleri ve dikkat çeken terlikleriyle sade bir görünüm sergileyen Üzümoğlu’nun bu rahat hali, sosyal medyada kısa sürede konuşulmaya başladı. Şöhretin getirdiği yoğunluktan zaman zaman uzak durmayı tercih eden Cem Yiğit Üzümoğlu’nun, metroda halkla iç içe seyahat etmesi hayranlarının takdirini topladı.